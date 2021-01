A Xiaomi apostou há alguns anos no que deveria ser a sua linha de smartphones. Falamos dos Mi A2 e Mi A3, que ao usar o Android One garantiam uma aproximação muito grande ao que é a versão pura do sistema da Google.

Com atualizações que não trazem boas memórias, a Xiaomi foi gerindo este processo. Agora é o Mi A2 Lite a receber uma atualização de segurança, que está disponível para os utilizadores. Esta vem com correções de problemas e deve ser instalada de imediato.

Uma atualização para o Mi A2 Lite

De todo o seu portefólio de smartphones, os Mi A2 Lite, Mi A2 e Mi A3 são equipamentos muito interessantes. Aliado a um preço que é reduzido, a Xiaomi deu aos utilizadores uma experiência Android muito próxima da original, como muitos queriam.

Incompreensivelmente, a marca resolveu limitar-se a dar ao Mi A2 Lite apenas 2 atualizações do sistema, tendo já terminado o suporte. Por agora fica-se por correções de segurança, algo que é essencial e que a Google lança periodicamente.

Correção de segurança de janeiro

É nesta linha que a Xiaomi resolveu lançar uma nova atualização para o Mi A2 Lite, Esta pretende trazer correções e colmatar algumas falhas de segurança que foram sendo descobertas ao longo dos últimos meses. Está agora disponível a todos e pode ser já instalada.

Como é normal, a Xiaomi não descreve detalhadamente o que esta versão corrige e o que melhora. A marca fala de otimizações de desempenho do sistema e melhorias na segurança e estabilidade, mas que devem ser menores. A atualização tem apenas 16 MB, pelo que deverá ser rápida a instalar.

Smartphone da Xiaomi chega ao fim

Com o número de versão V11.0.17.0.QDLMIXM, está já disponível via OTA ou acessível nos servidores da Xiaomi. Poderá ser descarregada e instalada manualmente, mas o recomendado é que seja oferecida nas atualizações do Android. Não existem até agora relatos de problemas.

Esta poderá ser a primeira prova óbvia de que o fim de vida do Mi A2 Lite está a chegar. O Android 11 já não foi preparado para este modelo e por agora só existem mesmo atualizações de segurança como esta. Em breve a Xiaomi irá terminar todo o suporte de um grande smartphone que criou.