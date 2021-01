Parte do sucesso da Tesla e dos seus carros elétricos está nas tecnologias que desenvolveu e no que oferece aos condutores. Estas garantem o melhor desempenho e todas as funcionalidades que são apreciadas e essenciais.

Claro que a forma de obter estas capacidades tem de ser mantido em segredo, para não serem copiadas. É precisamente disso que a Tesla vem agora acusar um ex-funcionário, colocando-o em tribunal e procurando que este seja acusado e punido.

Mais um processo em tribunal da Tesla

Nos últimos anos não têm sido raros os casos de roubos de software dentro da Tesla. Estes ataques acontecem por norma dentro da própria empresa, sendo realizados na grande maioria dos casos por funcionários que estão prestes a abandonar a Tesla.

O caso agora relatado é mais um desses exemplos, em que um ex-colaborador da Tesla acabou por retirar informação essencial. Em concreto fala-se do software Warp Drive, usado para automatizar muitos dos processos do negócio da empresa.

Ex-funcionário copiou informação para si

O processo que já deu entrada no tribunal alega que Alex Khatilov roubou ficheiros da rede interna da empresa. Este engenheiro era um dos poucos funcionários com acesso a esta informação e terá, alegadamente, copiado esses ficheiros para a sua conta do Dropbox.

A empresa acusa ainda este seu ex-funcionário de tentar esconder estas ações. Terá tentado apagar a sua conta do Dropbox para assim esconder os dados que tinha, após ter dado acesso durante a investigação. Não está ainda claro se chegou a partilhar informação com terceiros.

Ficheiro estavam na sua conta pessoal do Dropbox

Do que revelou, Alex Khatilov não se recordava de ter copiado esses ficheiros e que o terá feito sem qualquer intenção. Também deu conta de que não tinha conhecimento do processo que a Tesla estava a tomar contra si até há poucos dias.

A Tesla tem estado muito ativa neste campo, tentando proteger a sua propriedade intelectual. São vários os processos que tem a decorrer, contra empresas rivais e que conseguiram informação interna. Este será mais um caso, onde a fabricante de carros elétricos se tenta proteger e castigar quem a tentou lesar.