Depois de ter sido líder anos a fio, a Nokia perdeu o comboio da inovação e ficou à sombra de outras marcas. No entanto, esse é um cenário que a finlandesa se tem esforçado para mudar.

Neste sentido, e de acordo com informações recentes, a Nokia poderá lançar novos smartphones, incluindo modelos 5G, no primeiro e no segundo trimestre de 2021.

Sem dúvida que a Nokia marcou uma geração, começando com os seus modelos mais clássicos 3310 e 3300. Mas também manteve destaque quando os equipamentos se tornaram mais modernos, por exemplo, com ecrã a cores, trazendo grandes produtos.

No entanto, à medida que os telefones se transformaram em smartphones, a Nokia, assim como outras grandes marcas, perdeu a sua força para outras fabricantes, essencialmente do mercado chinês.

Mas este cenário está prestes a mudar, pois a marca liderada por Rajeev Suritem tem mostrado vontade e capacidade de voltar aos mercados já com equipamentos condizentes com as tecnologias mais atuais e evoluídas.

Nokia deve lançar novos equipamentos em 2021, incluindo modelos 5G

Segundo informações recentes, a Nokia poderá lançar vários smartphones já na primeira metade de 2021. De acordo com os detalhes, o Nokia 1.4 será o primeiro modelo a ser lançado pela marca, seguido pelo Nokia 6.3/6.4 e Nokia 7.3/7.4, estes últimos já com suporte à rede 5G.

O Nokia 1.4 poderá então ser apresentado já em fevereiro de 2021, tendo até já surgido nalguns leaks. Estima-se que traga várias melhorias em relação ao seu antecessor, o modelo 1.3.

Assim, o Nokia 1.4 deverá trazer um ecrã HD+ de 6,5 polegadas, um processador quad-core, uma bateria de 4.000 mAh, 1 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno.

Além disso deverá também trazer duas câmaras traseiras, uma de 8 MP e outra de 2 MP, e uma frontal de 5 MP. Trará ainda um sensor de impressão digital e as dimensões serão de 166,42 x 76,72 x 8,70 mm. Virá com o sistema operativo Android 10, estará disponível em azul e cinza e deverá custar menos de 100 euros.

Nokia prepara smartphones com câmaras potentes

Por sua vez, o modelo Nokia 6.3/6.4 5G poderá ser lançado juntamente com o Nokia 7.3/7.4 5G entre março e início de maio deste ano.

Segundo os leaks, o modelo 6.3/6.4 contará com o processador Snapdragon 480 e uma câmara quadrada traseira de 48 MP, com ótica Zeiss. Contará ainda com uma câmara principal de 24 MP, uma ultra grande angular de 12 MP, uma macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Já a frontal será de 16 GB.

O modelo 7.3/7.4 deverá ser o smartphone topo de gama da marca para este ano e poderá ser alimentado por um Snapdragon 690.

Estima-se que traga as variantes de 4/6/8 GB de RAM e 64/128 GB de armazenamento interno. Terá um ecrã de 90 Hz com resolução FHD+ de 6,3 polegadas. Quanto às câmaras, a frontal terá 24 MP e na traseira terá uma principal de 48/64 MP, uma ultra grande angular de 12 MP, um sensor de profundidade de 2 MP e uma macro de 2 MP.

Para além destes modelos, a Nokia poderá também lançar mais dois telefones 5G, os modelos 5.5 e 8.4, no segundo semestre de 2021.