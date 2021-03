E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento dos novos POCO X3 Pro, POCO F3, OnePlus 9 e Realme 8 Pro, do que será a nova Xiaomi Mi Band 6, analisámos a câmara de ação Gembird, e muito mais.

A grande aposta da Tesla neste momento é a sua condução autónoma. A marca americana quer dotar os seus carros elétricos da capacidade de conduzirem sozinhos e sem qualquer intervenção ativa do condutor.

Este é um cenário já possível e em testes, ainda que de forma limitada e controlada. Agora, e de forma surpreendente, numa simples trocar de palavras a Ford veio arrasar a condução autónoma da Tesla e chamar-lhe vaporware.

A Xiaomi, através da sua marca POCO acabou de anunciar o POCO X3 Pro. Trata-se de uma evolução natural do POCO X3 NFC lançado em setembro do ano passado com melhorias. Perante vários rumores que surgiram nas últimas semanas, a grande dúvida estaria no processador. As dúvidas acabaram.

Venha conhecer o novo POCO X3 PRO e ainda o POCO F3.

No mundo da tecnologia há ações que consideramos difíceis porque não conhecemos as melhores ferramentas. Hoje em dia, clonar um disco ou uma partição é uma tarefa relativamente simples.

Já há muito que se falava do software Macrium Reflect e decidimos testar no Pplware. Percebemos que a criação de imagens e recuperação de sistemas é rápida e sem complicações. Saiba como funciona!

Numa altura em que o sol já brilha e o tempo poderá ajudar a boas descobertas na natureza, usar uma câmara de ação permite gravar momentos para mais tarde recordar. Se o cliché é antigo, a verdade é que cada vez mais precisamos de gravar momentos, eventos e acontecimentos. Como tal, a nossa sugestão hoje é uma câmara com uma boa qualidade a um preço igualmente muito convidativo. Vamos conhecer a câmara à prova de água da Gembird.

O desafio é para o utilizador captar todas as suas aventuras de ação a 1080p. Assim, que tal usar esta câmara na bicicleta, no capacete, no carro ou nas suas férias?

A OnePlus está no mercado há anos tendo sido criada como uma marca para derrubar os topos de gama no mercado dos smarphones, com preços baixos mas com o mesmo desempenho elevado. Esta fórmula tem continuado a ser seguida ao longo dos anos, contudo, ajustada às exigências dos consumidores.

Mas as exigências são hoje maiores. A empresa quer dar um passo à frente e a nova série OnePlus 9 é uma aposta forte no mundo da fotografia com a parceria com a Hasselblad. Venha conhecer todas as novidades.

2021 fica marcado como sendo o ano de grandes feitos em solo marciano. Depois do rover Perseverance ter marcado a história de Marte, será a vez do helicóptero Mars Ingenuity sair do ventre do rover. Segundo as revelações da NASA, será no dia 8 de abril que o drone voador irá olhar para o planeta vermelho com outros olhos.

Apelidado por muitos como o planeta dos robôs, Marte é estudado de vários pontos de observação. Da Terra, do espaço, do solo e do ar, o planeta, a 480 milhões de quilómetros, é o atualmente um grande interesse para os terráqueos.

Os últimos dias têm trazido grandes novidades ao segmento dos smartphones. Primeiro foi a POCO, depois a OnePlus e hoje é a Realme que dá a conhecer o seu Realme 8 Pro com câmara de 108 MP.

Mas é claro, que além se ser uma aposta clara no segmento da fotografia, há mais para descobrir.

O segmento dos componentes está a atravessar uma significativa crise devido à escassez de stock. Nesse sentido, as fabricantes devem esforçar-se para encontrar soluções de forma a preencher as lacunas pelas quais este mercado está a passar.

Desta forma, a Intel vai construir duas novas fábricas para se tornar numa das maiores fornecedoras de chips do mundo. Por outro lado, assim a fabricante norte-americana tornar-se-á também uma rival à altura da gigante TSMC.

Nota-se algum nervosismo no mercado dos SoCs. Depois da Apple ter lançado ano passado o seu processador M1, da coleção Apple Silicon, a Intel ficou numa posição desconfortável enquanto líder de mercado neste segmento. Aliás, a empresa reagiu mesmo com uma campanha de marketing onde o alvo da ironia foram as máquinas da empresa de Cupertino. Contudo, os benchmarks continuam a fazer estragos, ao revelar que o processador M1 supera o Intel Core i7 de 11.ª geração.

Este chip da Apple, contudo, dificilmente conseguirá ombrear com campeão Intel Core i9.

Há algum tempo que se vem a falar da renovação da Mi Band da Xiaomi. A marca tem estado muito discreta neste campo, mas os rumores continuam a surgir e a mostrar que este gadget é real e que poderia chegar a qualquer momento.

Depois de muita informação, surge agora uma confirmação e um dado importante. A Xiaomi finalmente reconheceu a data da chegada da Mi Band 6 e está mesmo quase a chegar. Do que é avançado, dentro de poucos dias a smartband será dada a conhecer.

A descoberta da cura ou de formas de prevenir efetivamente doenças como o cancro são verdadeiras aspirações científicas. Numa estreia de louvar, cientistas completam o primeiro teste humano de uma vacina contra o cancro cerebral.

Como foi detalhado no artigo publicado, os investigadores criaram uma versão preliminar de uma vacina que poderá desencadear uma resposta imunitária dentro dos tecidos de tumor do cérebro.

A Xiaomi tem agendado para dia 29 de março um grande evento onde irá apresentar tecnologias revolucionárias para o segmento dos smartphones. #XiaomiMegaLaunch é a hashtag que tem utilizado nas redes sociais para ir deixando algumas pistas do que aí vem. A linha Mi MIX vai finalmente ser renovada, a Mi Band 6 já foi anunciada também de forma oficial e a linha Mi 11 ganhará novos elementos.

O Mi 11 Ultra é um dos mais aguardados e hoje a empresa, através de Lei Jun, revelou que trará um sistema de arrefecimento revolucionário.

Há um empenho crescente no mercado no que toca a produtos tecnológicos dedicados às pessoas com alguma deficiência. Já vimos a Google com novidades nesta área, a Apple, vimos várias outras, mas agora a Intel quer também mostrar um produto inovador. A empresa americana apresentou esta semana uma mochila equipada com inteligência artificial ativada por voz.

Conforme podemos ver no vídeo de explicação, esta tecnologia é capaz de ajudar deficientes visuais a identificar obstáculos e situações normais que qualquer pessoa enfrenta fora de portas.