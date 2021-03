A tesla tem estado a renovar as linhas dos seus carros. Esta mudança não será muito visível no exterior, mas tem um impacto grande no interior destas viaturas elétricas. Para além da parte estética, há ainda uma mudança de elementos como o volante.

Neste caso particular, a Tesla reduziu ao mínimo e deu-lhe uma forma diferente do que é normal. Isso fez desaparecer todos os interruptores desta área e levou a uma mudança significativa. A caixa de velocidades do Model S e do X foi mudada. Assim, veja como vai poder controlar a caixa de velocidade num Tesla.

Tesla está a mudar os carros

Elon Musk já tinha prometido que a Tesla ia mudar muito dos seus carros. Mais que a estética e a usabilidade, a marca parece apostada em trazer a IA para os seus carros, ao mesmo tempo que elimina todos os controlos que até agora existiam.

Isso pode ser visto já em parte no novo volante dos novos Model S e X. As manetes de mudança de direção e da própria caixa automática destes carros desaparece agora, ficando o controlo entregue aos sistemas da Tesla. Estes vão decidir que sentido seguir, usando a IA.

Controlar a caixa de velocidades

A grande novidade é que os utilizadores vão poder controlar a caixa de velocidades. O mais curioso é a forma como poderá ser feito. A Tesla preparou uma surpresa e colocou esse controlo na zona mais óbvia.

Tudo poderá ser controlado diretamente no ecrã do carro, bastando deslizar o interruptor digital no sentido que querem seguir. Este terá a forma de um carro, para ajudar o utilizador a perceber e identificar a sua função.

Model S e X vão receber esta novidade

Elon Musk já tinha revelado que o Smart Shift iria chegar em breve, recorrendo aos sensores do Autopilot. Com a novidade agora revelada, os condutores dos Tesla Model S ou X vão poder contrariar e controlar o sentido dos seus carros.

Pode não parecer a melhor ideia para controlar a caixa de velocidade dos Tesla, mas é algo importante. Dá aos utilizadores o controlo sobre os sistemas automáticos, que nem sempre conseguem tomar as melhores e mais acertadas decisões.