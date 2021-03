O Telegram tem-se desdobrado em desenvolvimentos para conseguir atrair e manter novos utilizadores. Com uma concorrência feroz, viu surgir um crescente número de novos utilizadores, fruto das questões do WhatsApp e do Facebook.

Com o tempo, e de forma firme, tem apresentado novidades importantes. A mais recente veio trazer os canais de áudio, muito similares ao que o ClubHouse tem hoje. Agora, quer dar mais um passo e prepara uma novidade. Desta vez foca-se no vídeo.

Uma novidade atrás da outra

Apesar de procurar estar sempre próximo das novidades, o Telegram tem um histórico de alguma lentidão. As melhorias e os desenvolvimentos surgem, mas sempre um pouco desfasados com o que os utilizadores pretendem no imediato.

A verdade é que tem acelerado o desenvolvimento e as novidades têm surgido de forma mais rápida. Isso foi visto recentemente com a chegada dos canais de voz, onde os utilizadores podem criar grupos de conversação ou simplesmente transmitir os seus áudios, ou conversas.

Depois do áudio, agora é o vídeo

A novidade que agora foi revelada pelo canal Telegram Beta mostra que há mais uma aposta. O Telegram aprece querer agora competir com serviços como o Twitch, o Instagram ou o Tik Tok, permitindo a criação e publicação de vídeo.

Do que é visto, os utilizadores vão passar a poder fazer transmissões de vídeo, dentro dos seus canais e dos seus grupos. Estas devem ter as mesmas funcionalidades que as conversas de voz que chegaram entretanto ao Telegram.

Telegram melhora para utilizadores

Para testar o que é chamado por agora o Telegram TV Station, os utilizadores devem estar a usar a versão de testes. Por agora está limitado ao iOS, onde deve ser ativada a opção Demo vídeo. Depois disso só precisam de criar uma Conversa de Voz.

O Telegram está em mudança, para melhor e com cada vez mais funcionalidades. As melhorias surgem a um ritmo elevado, mostrando que a mudança feita pelos utilizadores parece ter sido para melhor.