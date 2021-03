OnePlus 9 Pro chegou para desafiar o mundo da fotografia com câmaras Hasselblad

A OnePlus está no mercado há anos tendo sido criada como uma marca para derrubar os topos de gama no mercado dos smarphones, com preços baixos mas com o mesmo desempenho elevado. Esta fórmula tem continuado a ser seguida ao longo dos anos, contudo, ajustada às exigências dos consumidores.

Mas as exigências são hoje maiores. A empresa quer dar um passo à frente e a nova série OnePlus 9 é uma aposta forte no mundo da fotografia com a parceria com a Hasselblad. Venha conhecer todas as novidades.

Nova série OnePlus 9 chega para desafiar o mundo da fotografia

A parceria com a Hasselblad é sem dúvida uma aposta forte para a OnePlus que assim consegue oferecer smartphones de topo com máquinas fotográficas com resultados que a colocam ao lado das melhores marcas do mercado.

Segundo foi mostrado, através de vários exemplos, as empresas tentaram primar pela captação de cores mais naturais, contando com sensores maiores capazes de captar mais luz e mais detalhes.

A câmara ultra grande angular do OnePlus 9 Pro tem um sensor de 50 MP. Já a câmara principal é de 48 MP com abertura f/1,8. Segundo a marca, este sensor Sony foi desenhado para a OnePlus. É capaz de captar fotos com cores vivas e tem um foco ultra-rápido e ainda oferece o formato RAW.

A aplicação câmara, com a ajuda da Hasselblad, recebeu melhorias significativas com um modo de captura Pro capaz de oferecer funcionalidades únicas, como o Focus Peaking, que ajuda a ajustar melhor o foco antes de captar. Há ainda que destacar a tecnologia Natural Color Calibration with Hasselblad.

Em vídeo, este smartphone grava a 8K a 30fps e a 4K a 120fps. Os vídeos à noite ganham um modo de captura bastante interessante com uma maior captação de luz.

Design e ecrã

Os novos smartphones não são uma surpresa em termos de design, mas existem pormenores que merecem destaque. Falamos das curvas no ecrã e vidro traseiro, das laterais finas e das próprias cores. Segundo a marca, inspiradas na natureza. Falamos do preto, branco e verde.

O ecrã introduz uma nova tecnologia “Fluid Display 2.0” tornando toda a experiência de utilização mais suave. Este ecrã tem também uma taxa de atualização máxima de 120Hz. Além disso, tem uma resolução QHD+, 1300 Nits, HDR10+ e MEMC.

Desempenho e bateria

Tal como já tinha sido anunciado, o OnePlus 9 Pro vem equipado com o Snapdragon 888, garantindo assim um desempenho de topo.

O carregamento rápido é absolutamente surpreendente neste smartphone. A bateria de 4500 mAh carrega e na totalidade em apenas 30 minutos. Mas o carregamento sem fios é que acaba por ser mais interessante ao carregar na totalidade em apenas 47 minutos, como aliás já tínhamos visto nos teasers lançados pela marca.

Vem equipado com Android, mas melhorado pela interface de utilizador OxygenOS.

Em resumo…

OnePlus 9 – a mesma qualidade

O OnePlus 9 é muito semelhante ao modelo Pro, ainda que tenha uma câmara a menos, o que não irá comprometer a qualidade fotográfica. Neste caso, temos o mesmo processador, a bateria com a mesma capacidade, ecrã com 12Hz de taxa de atualização e três cores mais jovens, o azul, preto e roxo.

Os preços ainda não foram divulgados.

[em atualização]