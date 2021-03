Evento: Venha conhecer a nova série OnePlus 9 e o OnePlus Watch

A OnePlus reservou o dia de hoje para dar a conhecer os seus novos smartphones da série OnePlus 9. Para o mercado global espera-se que venham os OnePlus 9 e 9 Pro, mas para o indiano parece haver mais uma surpresa, o OnePlus 9R. No entanto, as expectativas estão todas viradas para as novas câmaras desenvolvidas em parceria com a Hasselblad.

O evento promete ainda o OnePlus Watch e um carregador sem fios com potência de carregamento máximo de 50W. Tudo isto, pode acompanhar aqui, em direto, a partir das 14 horas.

Hoje é dia da série OnePlus 9

São dois smartphones de topo que hoje terão os holofotes apontados. A OnePlus poderá estar prestes a dar o salto para se tornar numa verdadeira concorrente de topo neste segmento, já que apenas lhe falta oferecer uma qualidade fotográfica de excelência.

Desempenho, autonomia e velocidade de carregamento, construção… todos estes são aspetos que já domina, mas este ano, com a parceria com a Hasselblad, poderá finalmente chegar a um público ainda mais exigente.

Os OnePlus 9 e 9 Pro estão a chegar e terão consigo a companhia de um smartwatch e ainda de um carregador sem fios. Mas poderão existir mais surpresas.

Acompanhe o evento em direto: