Análise à câmara de ação para Desportos Radicais Full HD 1.3 12MP da Gembird

Numa altura em que o sol já brilha e o tempo poderá ajudar a boas descobertas na natureza, usar uma câmara de ação permite gravar momentos para mais tarde recordar. Se o cliché é antigo, a verdade é que cada vez mais precisamos de gravar momentos, eventos e acontecimentos. Como tal, a nossa sugestão hoje é uma câmara com uma boa qualidade a um preço igualmente muito convidativo. Vamos conhecer a câmara à prova de água da Gembird.

O desafio é para o utilizador captar todas as suas aventuras de ação a 1080p. Assim, que tal usar esta câmara na bicicleta, no capacete, no carro ou nas suas férias?

O mercado de câmaras de ação é enorme, com opções para todos os gostos, necessidades e carteiras. Assim, o próprio mercado gere a oferta segmentando-as por preço, qualidade e foco de utilização. Nesse sentido, a nossa análise foca-se sobretudo na usabilidade, descompromisso de utilização e no proveito da qualidade a baixo custo.

Câmara de ação Gembird HD

Esta é uma câmara de ação que pode ser interessante para vários cenários. Permite captar imagens a 1080p, vem equipada com uma lente grande angular de 105 graus, inclui uma caixa profissional à prova de água, utiliza o cartão microSD como armazenamento e traz um ecrã LCD para se poder gerir as funcionalidades assim como visualizar o material gravado.

Esta câmara tem um foco claro no utilizador que quer gastar pouco, mas ter vídeo com alguma qualidade, robustez no material e, acima de tudo, poder até ter várias câmaras para conseguir vários ângulos de captação de vídeo.

Especificações:

Interface: USB 2.0

Sensor de imagem: sensor HD colorido de 1,3 MP

Resolução de vídeo: 1080p a 30 fps (interpolado), 720p a 30 fps (nativo real), WVGA (30 fps)

Resolução da foto: 1,3M – 12M

Formato do arquivo de vídeo: AVI

Taxa de dados: 2,5 MB / s

Memória: Cartões TF / Micro SDHC (classe de velocidade 10, máx. 32 GB)

Bateria: bateria recarregável interna, 700 mAh

Entrada de energia: DC 5 V / 800 mA

Dimensões: 59 x 41 x 25 mm (C x L x A)

Comprimento do cabo USB: 80 cm

Peso líquido: 46 g

O que traz na caixa?

Câmara

Caixa impermeável

Suporte de bicicleta

Suporte para capacete

Cabo USB

Guia do utilizador

A câmara vem acompanhada de alguns acessórios. Conforme referimos, traz uma caixa estanque para a submergir e que também a protege da ação onde esta estará envolvida.

Barata, prática e polivalente

Queremos reforçar que não se trata de uma câmara para ombrear com dispositivos do segmento action cameras de topo. Aliás, aqui o interesse é mesmo por um preço muito reduzido conseguirmos ter uma ou várias destas unidades para fazer vídeo.

Assim, olhando para o dispositivo, é uma câmara pequena que pode ter várias utilidades como servir de câmara de vigilância, de câmara para o seu carro e para câmara de ação. Vem num formato tradicional, uma lente grande angular de 105 graus, microfone embutido, vários modos de disparo e uma bateria de 700 mAh.

O ecrã não é tátil, necessita dos botões de seleção que se encontram na lateral, o que em muitos cenários, é uma mais-valia.

A câmara tem nos menus de opções alguma parametrização, permite, selecionar a qualidade de captação de vídeo e de fotos, ajuste da data e do idioma. Além disso, é igualmente nestes menus que são escolhidos os modos disponíveis de captação de imagem.

Menu de opções:

Resolução

Qualidade de imagem

Fotografia atrasada (temporizador de disparo)

Dispara contínuo

Etiqueta com hora de dia

Mobile Monitor

Gravação em loop

Gravação

Ev

Balanço de brancos

Excluir

Bloquear

Formato

Idioma

Volume

Despertador (tempo definido para desligar após inatividade)

Proteção de tela (tempo para desligar o ecrã em inatividade)

Repor sistema

Cintilação (taxa de atualização do ecrã)

Definição de hora

Virar imagem

Estacionamento vigília (modo para se usar em gravação contínua)

Lançamento (versão do firmware)

Efetivamente esta câmara pauta-se pela facilidade de utilização e simplicidade dos recursos apresentados. Não é super completa, mas isso torna-se mais fácil de operar, não complica.

A câmara não traz ligação com app para gestão no smartphone. As comunicações são feitas via micro-usb.

Em termos da qualidade da imagem, está de acordo com as especificações, serve uma captação para uso corrente, não vai ao detalhe, mas, para um segmento de entrada de gama, faz o que promete.

Em resumo…

Com o bom tempo a despertar a vontade de se isolar fora de portas e passar algum tempo a explorar a natureza, esta câmara poderá ser uma boa opção. Em Portugal o distribuidor é a limifield.pt e pode ser encontrada nas lojas por cerca de 20 euros.

Câmara Gembird HD