Razer quer atingir neutralidade carbónica até 2030

Se é um aficionado gaming, já se deve ter cruzado com o nome Razer. Esta, que é uma empresa global de fabricação de hardware e um dos maiores nomes em jogos de PC, estabeleceu um objetivo sustentável muito ambicioso.

A empresa pretende atingir a neutralidade carbónica até 2030.

Razer traça neutralidade carbónica até 2030

Depois de várias empresas já o terem anunciado e no caminho do anúncio de outras mais, a Razer estabeleceu um ambicioso plano para se tornar neutra em termos de carbono até 2030. Este que é um dos maiores nomes em jogos de PC planeia concretizar o objetivo sob a bandeira #GoGreenWithRazer.

Um dos principais objetivos da Razer é encorajar os jogadores no geral, mas principalmente os jovens, de todo o mundo a terem uma maior consciência ambiental. Além disso, quer consciencializar a sua comunidade para a importância da reciclagem e da atenção que deve ser dada à pegada ambiental de cada um.

Para já, a Razer revela que a comunidade tem efetivamente aderido e apoiado a iniciativa #GoGreenWithRazer.

Através da nossa campanha #GoGreenWithRazer liderada pela nossa mascote Sneki Snek, a comunidade Razer tem sido insanamente encorajadora e entusiasmada.

Disse Min-Liang Tan, cofundador e CEO da Razer, num comunicado de imprensa.

Estratégia ambiciosa para alcançar objetivo

Para atingir o seu objetivo de neutralidade carbónica até 2030, a Razer utilizará as ofertas de produtos como uma forma de potencializar a sua influência e incentivar os jogadores de todo o mundo a contribuir para a sua causa sustentável.

Além disso, irá tornar os seus escritórios mais verdes. Para isso, a Razer comprometeu-se a “integrar planos de sustentabilidade na cultura da empresa e na mentalidade dos empregados”, bem como a eliminar por completo a utilização de plásticos de uso único.

Ao mesmo tempo, será feita uma mudança nos próprios produtos da Razer. Então, até 2025, todos os seus produtos serão recicláveis ou biodegradáveis, incluindo embalagens, certificadas com selo FSC, e peças. Para isso, a empresa comprometeu-se a fabricar hardware com plásticos PCR e adotará um design mais amigo do ambiente.

A empresa planeou também utilizar o merchandising da sua mascote, de forma a atingir o seu objetivo de poupar 1 milhão de árvores. Assim sendo, cada venda corresponde à proteção de 10 árvores.

Por fim, irá investir em startups com bandeiras sustentáveis e apoiar o trabalho de cada uma.

Embora só o tempo e adesão da sua comunidade dite o sucesso da #GoGreenWithRazer, o plano é efetivamente ambicioso e acarretará muitos desafios.

A certificação FSC assegura que os produtos provêm de florestas bem geridas que oferecem benefícios ambientais, sociais e económicos.

