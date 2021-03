CPU Intel Core i9-11900K apresenta um enorme overclock de 7 GHz

A expetativa em torno dos novos processadores Intel está alta, pois a fabricante norte-americana parece determinada em trazer novos e inovadores produtos para as mãos dos consumidores.

Faltam apenas alguns dias para o lançamento da linha de CPUs para desktop de 11º geração da Intel, mas algumas informações já foram reveladas. Relativamente ao modelo Core i9-11900K, este foi agora identificado com um poderoso overclock de 7 GHz.

Processador Intel Core i9-11900K com overclock de 7 GHz

O próximo processador topo de gama da linha Rocket Lake da Intel será certamente uma boa surpresa no mercado. O Core i9-11900K foi identificado com um overclock poderoso de 7 GHz.

Segundo informações do CPU-Z Validation, esta frequência apresentada pelo flagship foi alcançada quando este foi alimentado em mais de 1.973 Volts. O overclock foi denominado de ‘Rog-Fisher’ e recorreu à motherboard ASUS ROG Maximus XIII Apex, um modelo projetado essencialmente para overclockers.

Para sermos mais precisos, o poderoso CPU topo de gama da fabricante norte-americana alcançou então 7.048 MHz.

Para além disso, os três registos no site com maior recorde com este processador pertencem à denominação Rog Fisher.

Este é assim pormenor muito interessante e que poderá espicaçar ainda mais o interesse dos consumidores. Sobretudo quando estamos tão perto da data de lançamento da gama de CPUs Intel para desktop de 11º geração, que acontecerá a 30 de março.

Por outro lado, o canal de YouTube indiano PC Wale mostra um vídeo com o processo de overclock também do Core i9-11900K, para o alcance de 6.5 GHz. Esta frequência é, neste caso, conseguida com uma voltagem ligeiramente inferior a 1.678 Volts.

Os overclockers da PCWale contam com uma motherboard ROS Maximus XIII Hero e uma BIOS XOC personalizada da SafeDisk capaz de desbloquear voltagens até 2 Volts.

Ambos os processos recorreram a arrefecimento de nitrogénio líquido.

Uma vez que os overclockers receberem os chips pela Intel, ainda não têm permissão para apresentar resultados de benchmark. Dessa forma vamos aguardar mais um par de dias pelo lançamento oficial e consequentes testes a esta máquina.