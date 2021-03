Razer deve lançar o seu primeiro portátil com processador AMD e GPU RTX 3060

A marca norte-americana Razer é bem conhecida e popular especialmente no segmento gamer. No entanto, a empresa tem trazido produtos muito interessantes e também começa a explorar outros segmentos, nomeadamente das máscaras protetoras contra a COVID-19.

Mas de acordo com informações agora divulgadas, a Razer estará a preparar o seu primeiro computador portátil com processador AMD Ryzen. A máquina irá designar-se Razer Blade 14 e terá também a placa gráfica GeForce RTX 3060 da Nvidia.

Razer Blade 14: o primeiro com processador AMD Ryzen

De acordo com leaks recentes, a Razer está a preparar o seu primeiro computador portátil com um processador da linha Ryzen da AMD. O equipamento surgiu agora numa listagem do 3DMark sob o nome de “Razer PI411” onde confirma então a primeira parceria entre as suas grandes empresas norte-americanas.

Pelas informações reveladas, o computador designado Razer Blade 14 virá então equipado com um processador AMD Ryzen 9 5900HX com 8 núcleos e 16 threads de processamento. O CPU conta com uma frequência de 3,300 MHz e 4,591 MHz em modo turbo. Tem uma capacidade de memória RAM DDR5 de 16 GB a 3.200 MHz. O chip é feito com um processo de fabrico de 7 nanómetros e tem um TDP de 45W.

A máquina da empresa liderada por Min-Liang Tan contará também com todo o poder da nova placa gráfica GeForce RTX 3060 da Nvidia. Para além disso terá ainda um disco NVMe SSD com 512 GB de capacidade e PCIe 3.0.

Na imagem pode também verificar-se que o modelo em questão virá com o sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

No entanto, para já, a Razer ainda não confirmou oficialmente o equipamento, nem se sabe quando poderá ser o lançamento nem quanto poderá custar. Por outro lado, e uma vez que estamos a atravessar uma acentuada crise de escassez de chips, é natural que ainda demore algum tempo até que haja stock desta máquina nas prateleiras.

