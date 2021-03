Testámos o Macrium Reflect: Solução de backup simples e eficaz

No mundo da tecnologia há ações que consideramos difíceis porque não conhecemos as melhores ferramentas. Hoje em dia, clonar um disco ou uma partição é uma tarefa relativamente simples.

Já há muito que se falava do software Macrium Reflect e decidimos testar no Pplware. Percebemos que a criação de imagens e recuperação de sistemas é rápida e sem complicações. Saiba como funciona!

Para este teste, simulámos um cenário de uma PME (Pequena e Média Empresa) com necessidades de criar cópias de segurança de postos de trabalho, de um servidor Microsoft Windows e a recuperação total dos sistemas para hardware diferente (virtualização).

Os desafios lançados foram os seguintes:

1) proteger documentos que se encontrassem nos discos dos diversos postos de trabalho, mesmo estando em uso (ficheiros abertos);

2) salvaguardar toda a informação do servidor MS Windows (configurações de sistema e documentos) – usamos como repositório dos nossos backups um segundo disco rígido local no próprio servidos MS Windows e ainda um servidor NAS na rede local como opção;

3) simular a recuperação total de um posto de trabalho, do servidor e a recuperação granular de pastas e ficheiros à distância;

Instalação do Macrium Reflect

O processo de instalação da solução Macrium Reflect foi bastante simples. Em poucos minutos fizemos a instalação do Macrium Site Manager, uma aplicação com interface web onde é feita a gestão das cópias de segurança.

Aplicámos aqui as licenças, fizemos a distribuição dos agentes e seguimos com a instalação remota das soluções Macrium Reflect Workstation – para postos de trabalho – e do Macrium Reflect Server no nosso servidor de ensaio.

Plano de backup

Para implementar o nosso plano de backup, considerámos aplicar uma definição para que fizesse a cópia integral dos discos dos postos de trabalho (uma vez por semana) e ainda uma segunda definição para a realização de cópias de segurança diárias e incrementais.

Felizmente, o Macrium Site Manager permitiu-nos agilizar este processo através de um template de backup chamado “Incrementals Forever/Full Synthetic Backup”. Optámos por escolher este plano com a opção de 5 backups incrementais para oferecer um bom equilíbrio entre espaço de armazenamento ocupado e tempos de recuperação (mais rápidos).

Como repositório testamos a opção no segundo disco rígido do servidor (com a funcionalidade de proteção contra ransomware Macrium Image Guardian) e a opção de uma partilha do servidor NAS.

Cópias de segurança, validações e notificações

Esta solução permitiu-nos configurar além dos níveis de compressão, encriptação e proteção dos arquivos de backup com password, também a verificação automática dos backups e o envio de notificações por email.

Teste de recuperação

Acompanhámos o decorrer dos processos de backup agendados através da consola de gestão Site Manager que nos deu uma visão geral do estado de cada backup, bem como do armazenamento disponível no nosso repositório.

Testamos três cenários de recuperação dos nossos sistemas:

1) recuperação granular de pastas e ficheiros;

2) recuperação total dos sistemas para o mesmo hardware

3) recuperação total dos sistemas para hardware diferente (virtualização).

No primeiro cenário, fizemos uma recuperação granular de pastas e ficheiros através das opções de exploração de backups (baseados em imagens ou pastas e ficheiros). O processo foi bastante simples, bastando escolher o backup à data pretendida de restauro, selecionar as pastas e ficheiros a recuperar e descarregar para colocar na máquina de teste.

No segundo cenário, simulámos uma falha de sistema operativo e a necessidade de recuperar uma imagem completa do todo o sistema à data do último backup. No Macrium Site Manager, escolhemos o computador em questão, o backup baseado em imagem de disco/partição e em menos de 2 minutos conseguimos concluir o processo de recuperação remota. No final deste processo a máquina arrancou sem qualquer problema e totalmente operacional, com todos os documentos, pastas, aplicações e configurações que tínhamos antes.

No terceiro cenário realizámos uma situação de avaria física de um disco rígido e optámos pela recuperação instantânea de um backup através da funcionalidade viBoot para Hyper-V, o que nos permitiu voltar a ter acesso ao sistema em poucos minutos.

Versões Macrium Reflect disponíveis

A versão Macrium Reflect Workstation permite-nos fazer backups e recuperações em postos de trabalho baseados em MS Windows. Para servidores de ficheiros, a Macrium disponibiliza duas versões distintas – o Macrium Reflect Server e o Macrium Reflect Server Plus. Este último permite além da criação de backups de pastas e ficheiros e imagens de sistema, também a criação e recuperação de backups de bases de dados baseadas em MS SQL (incluindo MS Exchange Server).

Para técnicos de TI, existe ainda a versão Macrium Technicians License que permite utilizar o Macrium Reflect em todos os computadores da organização para criar e recuperar imagens de sistema manualmente através de uma pendrive de boot com a solução instalada.

Conclusão

Esta solução destaca-se pela simplicidade de utilização, tanto na criação dos backups como na recuperação. Eis as principais vantagens que identificamos neste teste:

Facilidade de instalação e utilização;

Validação da integridade dos backups e notificações por email;

Agendamento e recuperações simplificadas;

Componente Macrium Image Guardian para proteção dos backups contra ransomware;

Consola de gestão centralizada com granularidade e drill-down;

Replicação off-site de repositório de backups via FTP.

Gostaríamos de ver uma versão de Macrium também para Linux e Mac, mas de momento só está disponível para ambientes MS Windows. Seria interessante também que o processo de recuperação/virtualização do viBoot fosse compatível com Virtualbox, algo que não é nesta versão. A boa notícia é que a Macrium anunciou esta compatibilidade já para a versão 8 a ser lançada brevemente.

Verificámos e caso pretenda adquirir soluções Macrium poderá contactar o distribuidor em Portugal a WhiteHat.

