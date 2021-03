Estamos numa fase do combate à COVID-19 muito importante em todo mundo, com a vacinação a acontecer a um ritmo muito bom. A testagem em massa ou o próprio acesso a testes de forma mais fácil e económica ajuda também ao controlo da propagação da doença. Há agora um novo produto, aprovado pela FDA, que virá ajudar ainda mais no processo.

Baseado em Inteligência Artificial, este dispositivo é capaz de avaliar vários sinais normalmente ocultos da doença.

A FDA tem vindo, ao longo do último ano, a aprovar vários gadgets ou procedimentos dedicados à deteção e combate da COVID-19. Estes avanços, aliados à vacinação, à utilização de máscara, higiene frequente das mãos e ao afastamento social, estão a revelar-se essenciais no combate da pandemia, ainda que os esforços pareçam em vão a cada nova vaga.

Uma nova ajuda na deteção precoce da COVID-19

O novo dispositivo autorizado agora pela FDA, tem um sistema baseado em AI projetado para detetar sinais ocultos da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 em pessoas assintomáticas.

O Tiger Tech COVID Plus Monitor é um aparelho que se coloca numa braçadeira, composta por sensores de luz e um pequeno processador que tem como função verificar se existem biomarcadores do vírus, como por exemplo, a hipercoagulação, que faz com que o sangue coagule mais facilmente.

Uma vez fixado no braço da pessoa, os sensores do aparelho começam a recolher os sinais do fluxo sanguíneo por um período de três a cinco minutos. O processador então analisa as informações principais das medições e interpreta-as através de um modelo de machine learning.

Como resultado final são mostrados biomarcadores positivos ou então a indicação de teste inconclusivo, sendo representados por luzes de cores diferentes.

Tiger Tech COVID Plus Monitor não substitui os testes tradicionais

Este aparelho não substitui de forma alguma os testes regulares à COVID. A FDA refere claramente que este produto não tem como objetivo a deteção da doença nem foi projetado para assintomáticos. Contudo, através da leitura destes indicadores será uma ajuda extra para se fazer o teste e perceber efetivamente se a pessoa está ou não infetada.

Este produto poderá ser útil em ambientes como escolas, empresas onde não é possível o teletrabalho, aeroportos, estádios ou instalações de saúde, entre outros cenários que envolvam grandes aglomerações.

A autorização do Tiger Tech COVID Plus Monitor segue estudos clínicos em hospitais e escolas que mostraram resultados semelhantes. No ambiente hospitalar, o dispositivo localizou corretamente os biomarcadores COVID-19 a uma taxa de 98,6 %. Além disso, identificou com precisão aqueles que não tinham os sinais visíveis a uma taxa de 94,5 %. O ensaio escolar validou essencialmente os resultados, de acordo com a FDA.