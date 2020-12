Look to Speak: Aplicação da Google permite que as pessoas comuniquem com os olhos

A tecnologia é verdadeiramente útil quando serve o ser humano. Conforme temos vindo a referir, as grandes tecnológicas têm um dever moral de afinar as suas propostas para estas serem mais simples de suar por todos, até pelas pessoas com grandes dificuldades. A Google é uma das empresas que muito aposta nas ferramentas de Acessibilidade. Assim, a empresa das pesquisas lançou uma tecnologia fantásticas, Look to Speak ou…. falar com os olhos.

Como diz o poeta, os olhos são o espelho da alma, mas podem ser o meio de comunicação de um corpo com certas deficiências.

A Google cria tecnologia de Acessibilidade

Há pessoas que têm deficiências motoras e de fala, muitas têm dificuldades, mas não são verbais. Assim, estas só precisam de ajuda para puderem comunicar. A tecnologia de apoio ajuda esta comunidade a expressar-se. Por exemplo, a tecnologia de olhar fixo auxilia as pessoas a escrever mensagens num dispositivo de comunicação e ajuda-as a partilhar essas mensagens recorrendo apenas o movimento dos olhos.

À medida que os dispositivos móveis se tornam mais onipresentes e poderosos, com tecnologias como a aprendizagem automática incorporadas, é possível repensar certas aplicações e transporta-las para os smartphones.

Assim, estes dispositivos podem fornecer tecnologia de apoio de forma muito mais barata, simples e eficaz. É aqui que entra o Google Look to Speak.

O que faz o Look to Speak?

Com esta aplicação, as pessoas simplesmente precisam olhar para a esquerda, para a direita ou para cima para selecionar rapidamente o que querem dizer numa lista de frases.

Além disso, existem outros recursos, como a capacidade de personalizar as palavras e frases que permite às pessoas partilharem a sua voz autêntica. As definições de sensibilidade do olhar podem ser ajustadas e todos os dados são privados, nunca saem do telefone.

Para ajudar as pessoas a colocar esta aplicação, a Google criou um guia prático e algumas dicas importantes. Por exemplo, as pessoas podem ser guiadas a posicionar o telefone e usar a interação simplificada do olhar fixo.

O Look to Speak está disponível para todos e é compatível com Android 9.0 e superior, incluindo Android One.