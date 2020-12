Promoções de Natal PlayStation já são conhecidas

Todos os anos, por alturas do Natal, as promoções e descontos sucedem-se e este ano não será exceção. A Sony Playstation já revelou as suas pelo que podem começar a pensar no que querem comprar para colocar nos vossos sapatinhos.

Venham conhecer as promoções de Natal da Playstation.

O Natal está a chegar e com ele uma época de azáfama na compra de prendas e presentes a dar aos nossos familiares, amigos e quiçá, a nós próprios também.

A Sony Playstation, tal como costuma fazer todos os anos, vai receber o Natal com pompa e circunstancia, ou seja, com uma Promoção de Natal e, recentemente, revelou os jogos em destaque.

Os descontos são muitos e bons, pelo que existem oportunidades para todos os gostos. Falamos de jogos que foram um grande sucesso, como, por exemplo, The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima, Crash Bandicoot 4: It’s About Time ou Call of Duty: Black Ops Cold War, a preços únicos.

Em baixo um resumo das principais ofertas:

Descontos em grandes jogos para a PlayStation 4

The Last of Us Parte II : 39,99 € / Preço original: 69,99 €

Ghost of Tsushima : 49,99 € / Preço original: 69,99 €

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4) : 49,99 € / Preço original: 74,99 €

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4) : 49,99 € / Preço original: 69,99 €

Descontos de 50% em jogos PlayStation Hits

God of War : 9,99 € / Preço original: 19,99 €

Horizon Zero Dawn Complete Edition : 9,99 € / Preço original: 19,99 €

Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão : 9,99 € / Preço original: 19,99 €

The Last of Us Remastered : 9,99 € / Preço original: 19,99 €

Gran Turismo™ Sport : 9,99 € / Preço original: 19,99 €

DualShock 4

Todos os comandos DualShock 4 disponíveis por um valor estimado de apenas 39,99€, tanto os de cor base como as edições especiais.

Trata-se de uma boa oportunidade para poder adquirir alguns dos grandes jogos Playstation dos últimos tempos.