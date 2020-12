A Intel sempre foi conhecida pelos seus produtos de qualidade, nomeadamente no que respeita ao mercado dos processadores. No entanto a rival AMD tem ganho terreno de forma gradual e consistente, aproximando-se cada vez mais da líder.

Depois da questão sobre a melhor fabricante de chips gráficos, hoje queremos saber qual é, para os nossos leitores, a melhor fabricante de processadores.

Qual a melhor fabricante de processadores: Intel ou AMD?

O segmento de hardware está numa fase muito interessante e excitante para os consumidores. As marcas continuam a lançar alguns produtos e muitos outros estão na forja para, mais cedo ou mais tarde, serem anunciados.

A Intel ainda continua a dominar o mercado de semicondutores, no entanto a AMD tem-se aproximado e ganho a confiança dos utilizadores, nomeadamente no segmento gaming. No mercado alemão, por exemplo, a AMD já conseguiu vender 7 vezes mais CPUs do que a Intel, no passado mês de novembro.

Do lado da Intel, os novos processadores Rocket Lake vão chegar já no início de 2021, e o CPU Core i9-11900K já apareceu em benchmark com 8 núcleos, clock de 3.5 GHz e fabrico de 14 nm. E apesar da marca ainda se manter fiel à litografia de 14 nm, já está em cima da mesa a possibilidade de fabrico de 7 nm.

Por sua vez, a AMD deverá lançar em janeiro de 2021 os novos Ryzen 5000, que vão substituir a gama Ryzen 4000. Além disso, a marca estará a preparar um SoC ARM.

Uma curiosidade que reforça a concorrência entre ambas é que, recentemente, a Intel acusou a AMD de usar um truque para melhorar a eficiência dos seus processadores.

Na sondagem sobre qual a melhor fabricante de chips gráficos, a NVIDIA ganhou à AMD, com 71% dos votos. Mas agora queremos saber qual é, para si, a melhor fabricante de processadores.

Participe na nossa questão desta semana

Qual é a melhor fabricante de processadores: Intel ou AMD? Intel

AMD

Outra Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

