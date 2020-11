A Intel e a AMD são duas das mais importantes fabricantes de processadores. Mas, como em qualquer segmento do mundo dos negócios, existe sempre uma certa competição e rivalidade.

Mas agora as coisas parecem ter-se tornado mais sérias pois a Intel acusou a rival AMD de esta usar um truque para melhorar a eficiência dos seus processadores.

Por serem marcas que já andam nestas lides há mais de 50 anos, tanto a Intel como a AMD são nomes bem conhecidos do mercado e dos consumidores no geral. Ambas as fabricantes atuam em comum no segmento dos processadores e, por isso, acabam por ser rivais e concorrentes neste setor.

E apesar de esta já ser uma rivalidade clássica e antiga, agora parece que tomou outras proporções e o clima entre as duas empresas aqueceu.

Intel acusa AMD de truque para melhorar a eficiência dos processadores

As declarações terão acontecido num evento à porta fechada destinado apenas a jornalistas. E Ryan Shrout, estratega principal de performance da Intel, comentou sobre a nova arquitetura Tiger Lake da fabricante.

Mas Shrout terá também aproveitado o momento para dar uma “achega” aos CPUs Ryzen Series 4000 com arquitetura Zen 2 da AMD. De acordo com o especialista, a fabricante rival recorre a um pequeno truque para “enganar” os testes técnicos da nova gama de processadores, para fazer com que estes pareçam energeticamente mais eficientes do que realmente são.

Shrout indica que há discrepâncias graves de desempenho entre os computadores com esse processador quando estes se encontram ligados à tomada de alimentação ou se estão apenas a recorrer à bateria.

Ou seja, a Intel afirma que os CPUs da AMD diminuem o seu desempenho em cerca de 40% a 50% comparativamente aos Tiger Lake, que apenas reduzem em 8% quando estão a ser apenas alimentados pela bateria.

Intel diz que CPUs da AMD demoram até 10 segundos a entrar no modo turbo

Conclui-se então que no benchmarking sem alimentação AC, os chips da Intel apresentam um melhor desempenho. Mas a fabricante indica ainda que os CPUs da AMD demoram cerca de 7 a 10 segundos a entrar no modo turbo, o que leva a uma perda de desempenho da bateria. Já os sistemas Intel são capazes de realizar este processo muito mais rapidamente, seguindo a lógica de utilização dos computadores pela maioria das pessoas.

Apesar de tudo, não será fácil perceber ou descobrir se a AMD está a fazer isso de forma intencional ou com fins menos benefícios. Até ao momento a fabricante ainda não se pronunciou sobre esta situação.

Por outro lado, há também quem seja da opinião que a Intel está a distorcer os resultados para sair melhor na fotografia.

Para si quais os melhores CPUs? Intel ou AMD?