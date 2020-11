Fantech RGB Gaming Kit Silver – torne a experiência de jogo ainda mais imersiva

Para os entusiastas dos jogos há todo um ambiente que conta, já para não falar na qualidade óbvia dos periféricos. Este pode ser então o momento certo para transformar o seu setup.

Hoje damos-lhe a conhecer um pack completo com rato, teclado, headphones e tapete da Fantech, tudo para tornar a sua experiência de jogo ainda mais imersiva.

Fantech RGB Gaming Kit Silver

Depois de termos dado a conhecer o Fantech RGB Gaming Kit Bronze, um kit de produtos disponível por 39,90 €, hoje é a vez de mostrarmos algo ainda com mais qualidade.

O Fantech RGB Gaming Kit Silver surge com ofertas mais robustas, dedicadas ao universo gaming. Em concreto, oferece um teclado mecânico MK852 Max Core, um Rato Blake X17, um headset Captain HG15 e ainda, claro, um tapete Vigil MP452 de grandes dimensões.

Mas vamos a pormenores.

Teclado mecânico Fantech MK852 Max Core

O teclado mecânico blue switch Fantech MK852 Max Core combina várias opções de iluminação graças ao sistema RGB Spectra 20 modos, permitindo iluminar em 3 zonas diferentes. Tem a capacidade de criar macros em qualquer tecla, oferece sistema antighosting (N-Key) e ainda 11 teclas dedicadas a multimédia.

De referir que a função WASD e modo de jogo desativam a tecla Windows. Por fim, é de destacar a roda scroll que permite ajustar iluminação ou ajusta o modo Spectrum. Em multimédia, a roda serve para ajustar também o som.

O cabo tem 1,8 m e o teclado mede 450 x 230 x 35 mm. O peso é de 773g.

Rato Blake X17

O rato Blake X17 funciona a sensor ótico e o seu desenho é ambidextro. Sendo um rato gaming, tem o seu pormenor luminoso, com LEDs que podem ser programados em sete perfis distintos.

É disponibilizado software para a configuração de DPIs (6 níveis), sensibilidade, scroll, duplo clique e taxa de atualização.

Este rato liga-se ao PC via USB, com um cabo de 1,8 metros. Mede ainda 125 x 62 x 42 mm e pesa 80g.

Headset Fantech Captain HG15

Os auscultadores Captain HG15 oferecem som surround Virtual 7.1 com altifalantes de 50mm. Tem uma sensibilidade de -108 dB (+/- 3 dB) e uma impedância de 32 Ohm. O microfone é flexível e, além disso, iluminado. Iluminados também são os próprios altifalantes com LED RGB.

A banda superior é metálica e pesam 335g. As almofadas dos auscultadores têm enchimento em espuma de memória. Além disso, têm ligação USB e software de personalização das definições áudio, permitindo ajuste ao gosto do jogador e ao tipo de jogo.

Tapete Fantech Vigil MP452

Por fim, vem incluído um tapete com superfície de microfibra para o mínimo de atrito adequado para rato laser e ótico. Tem acabamento com dupla costura para maior durabilidade e a base é de borracha antiderrapante para maior estabilidade. As dimensões são de 450 x 400 x 4 mm.

Preço e disponibilidade

Estes quatro produtos da Fantech podem ser assim adquiridos em conjunto, no pack Fantech RGB Gaming Kit Silver. O bundle completo está disponível por 74,50 €.

Fantech RGB Gaming Kit Silver