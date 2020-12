Apesar de não ser muito visto ou usado, o Windows 10 está adaptado a praticamente todos os cenários que lhe são propostos. Pode ser visto em ecrãs de muitas polegadas, ao mesmo tempo que corre num smartphone, ainda que de forma não oficial.

Um cenário que cada vez é mais visto é a sua presença em tablets, como os Surface e todos os que seguiram essa mesma linha. O mais curioso é que o Windows 10 tem um modo dedicado aos tablets, onde pode ser muito útil. Veja como o configurar corretamente.

Modo Tablet neste sistema da Microsoft?

O Modo Tablet é uma alteração nativa do Windows 10 e que transforma completamente este sistema. Assume que não existe um teclado físico e que o ecrã presente é sensível ao toque, adaptando-se de imediato e alterando completamente a sua interface.

Claro que todos estes elementos podem ser alterados e ajustados, principalmente para o que utilizador pretende. Assim, o Modo Tablet acaba por ser a melhor solução para usar este sistema nestas plataformas cada vez mais usadas.

Simples de adaptar no Windows 10

Para mudar e ajustar este modo, devem abrir as configurações do Windows 10. Aqui dentro, e na lista de opções, devem escolher a chamada Sistema. Uma vez aí dentro, devem escolher o separador Tablet, para aí mudar as opções principais.

Nesse primeiro ecrã podem definir duas opções principais e muito úteis. Podem escolher como querem que o Windows 10 se comporte no início de sessão. Este poderá estar no modo tablet, nunca neste modo ou adaptado ao hardware do utilizador.

Configurar todas as opções principais

Na segunda opções podem definir quando alterarem o hardware para tablet, removendo o teclado. As opções são idênticas às anteriores e adaptam na hora o equipamento.

Mais abaixo podem entrar na área de definições adicionais, também importantes. Estas não necessitam de ser ativadas ou alteradas, mas caso sejam conseguem mudar ainda mais o comportamento deste Modo Tablet.

Há mais a alterar para ficar perfeito

Estas focam-se na interface e mudam a barra de tarefas e os seus ícones, escondendo-os. Trata também da presença ou não da pesquisa e do toque que os ícones do Windows 10 vão receber neste elemento. Se preferirem, podem ter presente o teclado tátil no ecrã.

Com estes pequenos ajustes o Windows 10 num tablet ficará decerto muito mais simples de usar e com uma interface completamente adaptada. Todos os elementos estão lá, mas arrumados de maneira a serem úteis e muito mais práticos de usar.