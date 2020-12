Messenger e Instagram não funcionam? A falha atinge toda a Europa

Está a tentar comunicar-se via Messenger do Facebook ou a tentar ver as Stories do Instagram e nada funciona?… Não está sozinho. Desde as 9h30 da manhã, que as queixas dos utilizadores têm começado a surgir um pouco por toda a Europa.

Aparentemente, o próprio Facebook e o WhatsApp, também da mesma empresa, estão a funcionar convenientemente.

Os serviços da empresa Facebook, em concreto, o Messenger e o Instagram estão há quase uma hora sem funcionar convenientemente para milhares de utilizadores.

Em Portugal, o problema no Messenger faz-se sentir pelo menos a partir das 9h30 da manhã. Já no Instagram, foram detetadas falhas pelas 10h. No entanto, este problema não afeta só Portugal. Segundo do Downdetector, o problema atinge toda a Europa, como se pode ver pela mancha vermelha no mapa.

[em atualização]