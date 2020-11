Intel lidera o mercado de semicondutores, mas Nvidia e AMD ganham força

Intel, Nvidia e AMD são nomes bem populares quando o assunto é componentes tecnológicos. As três fabricantes, assim como outras marcas, lutam ano após ano entre si para tentar conquistar um lugar de maior destaque neste segmento.

Mas segundo os últimos dados, apesar de a Intel dominar claramente o mercado dos semicondutores, a Nvidia e a AMD estão a aproximar-se cada vez mais.

Semicondutores: Intel lidera mas Nvidia e AMD avançam

De acordo com as informações de um novo relatório da indústria dos semicondutores, a Intel continua firme na liderança deste setor. Esta fabricante domina no que respeita à projeção de receita para este ano, com uma receita esperada de 73,89 mil milhões de dólares, cerca de 62 mil milhões de euros, de faturação em 2020.

O relatório pertence à IC Insights que faz um levantamento financeiro das 15 principais fabricantes desta indústria.

No entanto, apesar de a Intel liderar, obteve apenas um aumento de 4% na receita. Por outro lado, foi a Nvidia quem apresentou um maior crescimento e subiu duas posições no ranking. Para além disso, é estimado que a fabricante consiga somar mais 50% à sua receita este ano, em comparação a 2019. Assim ultrapassa a marca de 15,88 mil milhões de dólares (~13,33 mil milhões de euros).

Mas também a AMD tem destaque neste relatório pois aparece pela primeira vez na lista das 15 melhores do setor. A fabricante apresenta muito bons resultados este ano, tendo um aumento de 41% anual de receita em semicondutores. A faturação prevista até ao final de 2020 é de 9,51 mil milhões de dólares (~8 mil milhões de euros).

Mas se analisarmos o pódio, a Samsung aparece em segundo lugar, com 60 mil milhões de dólares (~50,30 mil milhões de euros) de faturação previstos para este ano. Em terceiro lugar surge a TSMC que registou um aumento de 31% na faturação, tendo uma projeção de 45,42 mil milhões de dólares (~31,12 mil milhões de euros).

O crescimento da Nvidia e da AMD pode ser justificado com a pandemia, uma vez que fez aumentar a procura no segmento gaming.