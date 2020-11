COVID-19: Mapa de Portugal continua a vermelho “carregado”

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) disponibiliza aos cidadãos mapas sobre a COVID-19 no território europeu. Este foi um pedido do Conselho da União Europeia, tendo em conta o agravamento da situação epidemiológica em vários países.

Infelizmente Portugal continua a ser dos piores países da Europa e do mundo em novos casos.

Semáforo COVID unificado da COVID-19

Os mapas são publicados semanalmente e atualizados todas as quintas-feiras. Os critérios foram recomendados pelo Conselho da UE, e através de gráficos de simples interpretação podemos perceber como está a COVID-19 ao nível da Europa. O objetivo é informar e aumentar a transparência e previsibilidade para os cidadãos e empresas.

É verdade que em Portugal vai passar para 191 os concelhos em risco elevado de contágio, mas aos “olhos” da Europa o nosso país, no geral, está com uma taxa elevada. De referir que o nosso país tem mesmo maior incidência do que Espanha, França, Alemanha, etc. Contas feitas, Portugal um valor de incidência que é mais do dobro que muitos países. Podem ver mais gráficos aqui.

Carregando no mapa, é possível ver a evolução dos novos casos por dia por um milhão de habitantes. Como se pode ver, apesar de um crescimento acentuado, nos últimos dias houve um decréscimo.

O que representam as cores no semáforo COVID unificado?

O Centro Europeu de Controlo de Doenças indica que…

A VERDE estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%.

estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%. A LARANJA é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4% ou, no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes.

é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4% ou, no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes. A CINZENTO estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes

estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes A VERMELHO as regiões em que a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 50 por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, bem como as regiões onde a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 150 infeções por 100 mil habitantes mesmo que a taxa de testes positivos seja inferior aos 4%

semáforo COVID unificado