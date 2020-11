Black Friday Deal: Plano de 5 anos de segurança e anonimato PureVPN está a ferver!

A Black Friday faz do mês de novembro o mês mais aguardado do ano. Com descontos loucos oferecidos pelas marcas favoritas, manter os olhos abertos 24 horas seguidas torna-se uma segunda natureza porque, afinal de contas, ninguém quer perder o negócio que há muito esperava.

Então, é certo que para uma VPN com certificação de no-log e com uma das melhores qualidades do mercado vai ser possível fazer um excelente negócio, a 5 anos, com a Black Friday da PureVPN, de topo!

A classificação de 4.8 no Trustpilot, suportada por mais de 11.000 revisões positivas, torna-a numa VPN das mais apreciadas do planeta. A verdade é que a PureVPN, oferece vantagem competitiva sobre dezenas de fornecedores de VPN de primeira qualidade na indústria.

A promoção Black Friday de hoje permite poupar até 576 euros numa ferramenta que apresenta proteção AES de 256-bit, ideal para aqueles que utilizam a Internet, que é literalmente toda a gente.

Black Friday Deal da PureVPN

Então, este Black Friday traz consigo uma mega promoção no plano de 5 anos do PureVPN (com um valor de 576 euros) está agora a ser oferecido com um desconto de 88%, isto é, num custo único de 71 euros. Aqui está o que se pode obter com este software:

Garantia de Segurança: Com a PureVPN, podemos navegar na Internet a partir de praticamente qualquer rede pública. A sua encriptação de 256 bits evitará que olhos curiosos alheios espreitem as nossas atividades privadas, tornando assim a ligação protegida.

Serviço VPN de confiança: aquele ou aquela que navegar na Internet, stream, download, ou upload, a PureVPN nunca vai saber quem é uma vez que não existem registos. As reivindicações da PureVPN, para No-Log, foram validadas pela firma de auditoria KPMG.

Auditoria sempre activa: Nunca precisará de se preocupar com quaisquer registos, uma vez que os sistemas da PureVPN estão definidos para serem auditados pela KPMG em qualquer altura do ano sem aviso prévio;

Streaming Ilimitado: Já não precisa de se preocupar com as geo-restrições porque a PureVPN permite-lhe aceder a centenas de plataformas e canais de streaming populares na sua região, tais como a Hulu US, Disney+, BBC iPlayer, IPTV, e muito mais;

Netflix Ilimitado: a PureVPN torna possível o desejo de streaming na Netflix US uma realidade. Pode também aceder a até 6 outras regiões Netflix a partir de Portugal, incluindo Netflix Reino Unido, Netflix Canadá, Netflix Japão, Netflix Alemanha, Netflix Austrália, e Netflix França.

Até 10 Multi-Logins: Pode utilizar uma única subscrição PureVPN e proteger até 10 dispositivos simultaneamente;

Privacidade Absoluta: Com um conjunto de características dedicadas à privacidade, tais como protecção contra fugas de IP, Internet Kill Switch, e Secure Wi-Fi, pode finalmente utilizar a Internet com tranquilidade;

Os melhores suplementos: Por apenas um dólar, é possível obter o complemento Port Forwarding e levar a sua experiência de jogo para o próximo nível.

Recebe tudo isto e muito mais com uma garantia de 31 dias de devolução de dinheiro, o que significa que o seu dinheiro está completamente seguro com a PureVPN.

Porque precisa de uma VPN?

Sem dúvida, os serviços VPN acrescentam um valor tremendo à nossa experiência na Internet, mantendo-nos protegidos contra as muitas ameaças que se escondem online. Mas a segurança não é o único benefício que se retira de uma VPN.

Então, podemos mesmo afirmar que as VPNs oferecem uma série de vantagens que o podem ajudar em diferentes ocasiões. Por exemplo:

Pode escapar em segurança às leis de vigilância e monitorização de dados governamentais em países como os EUA, Reino Unido, e China, para citar alguns.

Pode melhorar a sua latência em grande medida, melhorando assim a sua experiência de jogar online.

Poder poupar muito ao encontrar bons negócios na Internet, alterando o endereço IP.

Pode comprar jogos, álbuns de música, e outras coisas online a baixo custo, mudando virtualmente a sua localização.

Pode aceder em segurança à sua conta bancária a partir de fora do país.

Pode alterar o seu endereço IP para comprar bilhetes de avião baratos.

Pode aceder a serviços e canais de streaming pagos e gratuitos de geo-restrito como a biblioteca Netflix dos EUA (e todos os outros também!).

Em suma, com uma VPN, conseguimos de forma simples obter a melhor segurança na Internet, melhor liberdade online, e privacidade garantida.

Em suma, qualquer experiência na Internet torna-se ainda mais espantosa quando se utiliza uma VPN, em especial uma em que o mundo confia: a PureVPN.

É caso para tirar partido de todos os benefícios listados e mais por apenas 71 euros durante 5 anos, custo único. Esta é uma oferta de tempo limitado pelo parece que vale mesmo a pena aproveitar.