COVID-19: Drones com câmaras térmicas para vigiar restrições no Natal

Os drones podem ajudar na pandemia? Sendo o Natal normalmente um momento em família, este ano tudo será diferente. Por todo o mundo existem regras a cumprir com o objetivo de limitar os efeitos da pandemia.

As restrições são duras e na Bélgica vão ser usados drones com câmaras térmicas para vigiar restrições no Natal.

Bélgica é um dos países mais afetados pela pandemia! Drones podem ajudar…

Com o Natal a chegar e com várias medidas já definidas para esse período, são necessários mecanismos para verificar se as pessoas estão a cumprir.

De acordo com a informação avançada pela EFE, as autoridades belgas vão estar especialmente atentas à proibição do lançamento de fogos-de-artifício. Além disso, as autoridades belgas vão recorrer a drones com câmaras térmicas para fiscalizar o cumprimento das regras contra a propagação da COVID-19. A ação decorrerá nas férias de Natal e em vários municípios no nordeste do país.

Com o uso de drones com câmaras térmicas instaladas, a autoridade vai conseguir controlar as pessoas que estão na via pública De referir também que um dos drones terá um megafone para que a polícia se possa dirigir à população caso seja necessário.

De acordo com o JN, na Bélgica, o encerramento de bares, restaurantes e cafés, a obrigação de teletrabalho, sempre que possível, a limitação dos contratos sociais e o recolher noturno – atualmente entre as 22:00 e as 06:00 – permanecem em vigor. Quem desrespeitar as restrições para travar as infeções pelo novo coronavírus pode ter de pagar uma multa que ascende aos 250 euros.

A Bélgica é um dos países mais afetados pela pandemia. É o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 151 mortes por 100 000 habitantes.

Os drones com as câmaras térmicas vão ser usados para vigiar o cumprimento das regras nas localidades de As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen e Zutendaal.