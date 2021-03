Se tudo correr como esperado, será amanhã que vamos ter novidades importantes sobre a Mi Band 6. A Xiaomi terá preparada a sua apresentação num evento online que irá decorrer para a apresentação de novos produtos.

Se até agora tudo estava baseado em rumores e informações não oficiais, tudo parece ter mudado. As mais recentes informações dão conta de que vão haver algumas mudanças, principalmente nas funcionalidades, mas também num novo nome.

Pouco muda nesta nova smartband

Apesar de ser uma certeza há já algum tempo, foi apenas no início do mês que as informações sobre a Mi Band 6 começaram a surgir. A Huami, empresa que cria esta smartband da Xiaomi, entregou a declaração de conformidade na UE, garantindo que esta existe e está a chegar.

Esse mesmo documento mostrou uma primeira imagem da Mi Band 6, não revelando grandes mudanças face à smartband apresentada em 2020 pela Xiaomi. Algo importante é mesmo a interface de carregamento, que parece ser novamente mantida face ao ano anterior.

Muitas funcionalidades da Xiaomi

Algumas novidades parecem ser quase certas na Mi Band 6. Se inicialmente havia quem desse como certa a presença de GPS, esta ideia parece não ser possível. O custo de adicionar este elemento faria disparar o preço da smartband da Xiaomi.

Algo que estará já certo é uma menor dependência do smartphone. Assim, poderão ser enviadas respostas a SMS diretamente da smartband e também uma maior integração com o WhatsApp e Telegram. Há ainda um aumentar do número de exercícios reconhecidos, que passam de 19 para 30.

Um novo nome para a Mi Band 6

Por fim, e esta informação terá sido revelada pela Xiaomi, vai haver uma mudança de nome na Mi Band 6. O Tweet partilhado há poucos dias fala agora numa Mi Smartband 6, que deverá ser o próximo nome desta smartband no mercado global e no chinês.

Todas estas novidades prometem muito para a smartband da Xiaomi. Esta será revelada segunda-feira e com todas as novidades esperadas e que há muito tempo se tem vindo a falar.