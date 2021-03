A Microsoft e a Apple estão em constante choque no que toca aos seus equipamentos. As marcas procuram dar aos utilizadores as melhores caraterísticas e o melhor hardware, inovando sempre que podem. Também na área de promoção e publicidade estas marcas tendem a chocar e a comparar-se.

A mais recente campanha da Microsoft volta a focar-se na comparação e mostra que o seu Surface é melhor que o MacBook BackBook em vários aspetos.

Microsoft volta a gozar com a Apple

Apesar de muitos não concordarem com este tipo de publicidade, as marcas tendem a fazê-lo. Falamos da comparação direta dos seus produtos com os da concorrência, destacando os pontos positivos e que interessam destacar para o consumidor.

Um desses anúncios acabou de ser apresentado pela Microsoft e volta a comparar o seu Surface. Desta vez o alvo volta a ser o MacBook da Apple, que aqui surge representado como um “BackBook”. Provavelmente esta mudança de nome serve para poderem alegar que não é uma comparação direta.

Surface é melhor que o MacBook?

O grande destaque da Microsoft vai mesmo para a capacidade modular do Surface, que pode ser inclinado e tornado quase plano. Há ainda a destacar a capacidade de tornar o Surface num tablet, e outro ponto importante e que é focado pela Microsoft é a capacidade de ser usado o toque para interagir com o Windows 10.

Todas estas caraterísticas que são o ponto alto do Surface não existem na proposta da Apple. Desta forma a Microsoft consegue destacar algo de positivo e único do seu computador e que é algo que claramente a Apple não tem agora no seu MacBook.

Este é apenas mais um anúncio

Depois de ter lançado um anúncio similar a este em janeiro, a Microsoft volta a mostrar e a destacar o seu Surface. A Intel também tomou essa abordagem e comparou o PC com as ofertas da Apple, mais uma vez mostrando o que esta plataforma tem de especial face à sua concorrente.

Este não é o primeiro anúncio da Microsoft a seguir este caminho e nem será certamente o último. A gigante do software tem apostado nesta forma de se promover, mesmo que nem sempre seja bem compreendida e aceite pelos utilizadores.