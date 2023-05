Imagens divulgadas revelam o futuro smartphone dobrável Google Pixel Fold

A Google tem agendado o seu grande evento anual Google I/O para o dia 10 de maio e esta proximidade com a data está a levar à revelação de imagens de um futuro smartphone dobrável. As imagens, a corresponderem à verdade, parecem revelar o mais elegante dos dobráveis até ao momento.

Nos últimos anos muito se tem falado na possibilidade da Google lançar também um smartphone dobrável, principalmente, depois de no Android começarem a surgir funcionalidades dedicadas a um Pixel dobrável. Muitas foram as redenderizações partilhadas e muita especulação... algo que deverá acabar no dia 10 de maio com o evento Google I/O.

Evan Blass é um dos mais populares leakers do segmento e partilhou (via The Verge) aquelas que podem ser as derradeiras imagens do mais elegante dobrável de sempre, tanto em termos de design quanto em espessura mesmo do equipamento.

Na verdade, estas imagens vêm revelar que muitas das renderizações que já haviam sido partilhadas não estavam completamente erradas.

Além das renderizações, Evan Blass, na sua conta privada do Twitter, partilhou as especificações gerais do smartphone. Destaca-se o ecrã frontal de 5,5" e as dimensões de 139,7 x 79,5 x 12,1mm do smartphone fechado e de 139,7 x 158,7 x 5,8 mm.

Relativamente à câmara frontal, o leaker refere que terá 9,5 MP com abertura f/2.2 e um ângulo de visão de 84º. Já a câmara interna será de 8 MP. Quando ao módulo principal, não houve partilha de tal informação. No entanto, indica que terá resistência a água com certificado IPX8, porta USB-C 3.2 gen 2.

As imagens agora divulgadas parecem ir ao encontro do vídeo partilhado há uns dias, onde é possível ver alguma interação com um smartphone dobrável, apontado como o novo Pixel da Google.

Curioso para conhecer o novo smartphone dobrável da Google?