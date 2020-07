Vídeo mostra como a Acessibilidade do iPhone é tão importante para pessoas cegas

A Apple tem desde sempre uma preocupação em tornar fácil o uso dos seus dispositivos a qualquer pessoa. A filosofia da empresa é desenhar sistemas que se adaptem ao utilizador, em vez de obrigar o utilizador a adaptar-se aos sistemas. Além disso, o iOS disponibiliza um conjunto de ferramentas para pessoas com dificuldades visuais, motoras ou auditivas. A categoria Acessibilidade ganhou ao longo dos anos uma importância tal que hoje premeia qualquer pessoa com uma usabilidade incrível.

O vídeo que deixamos mostra como uma pessoa cega usa o iPhone com enorme facilidade, usando recursos totalmente adaptados à sua necessidade especial.

Acessibilidade no iOS usada por uma cega

No dia 8 de junho de 2009, no final de uma palestra de duas horas na WWDC, Phil Schiller estava a executar uma longa lista de novos recursos e aplicações que estariam disponíveis no iPhone 3GS. Naquele momento, ele exibiu o Voice Control (Controlo de voz) e a nova aplicação Bússola. Então, apareceu no ecrã o logótipo da Apple para o conjunto de funcionalidades da Acessibilidade.

Também nos preocupamos muito com a acessibilidade.

Exclamou Schiller, que substituía nesse evento Steve Jobs, que estava hospitalizado devido a um transplante de fígado.

Este terá sido o pontapé de partida para uma área que tem requerido da empresa de Cupertino muita energia na criação de ferramentas, métodos e serviços únicos. Aliás, aqui no Pplware já chegamos a abordar detalhadamente essa área há muitos anos. A própria Apple disponibiliza uma página para apresentar um sem número de adaptações que melhoram a vida de quem detém alguma limitação.

Como um cego ou surdo usa um iPhone sem qualquer problema

As pessoas cegas, surdas ou com problemas de mobilidade têm no iOS recursos adaptados a si. Aliás, a Apple desenvolve mesmo guias práticos de simples entendimento para que as pessoas entendam e melhorem a utilização das muitas funcionalidades, dentro da Acessibilidade.

Contudo, nada será melhor que ver um exemplo real, numa experiência imersiva da ação de uma pessoa cega a usar um dispositivo moderno e carregado de tecnologias.

Conforme podemos ver, Kristyn domina totalmente aquele que é um dos dispositivos mais evoluídos do mercado. Os smartphones hoje compilam num espaço reduzido mais tecnologia que as naves que levaram o homem à lua nos anos 60 e 70.

Tal recurso hoje não se fica só pela Apple. A Google ou a Microsoft já fazem um trabalho super completo para os seus utilizadores tirarem partido também destas ferramentas.