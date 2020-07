Cubot X30 – o novo Android já está disponível desde 130 €

A procura por smartphones de topo caiu drasticamente nesta primeira metade do ano, e as razões são óbvias. No entanto, foram os modelos de baixo custo Android que mais renderam às marcas. Para quem procura então uma solução de baixo custo, o recém-chegado Cubot X30 pode ser uma opção.

Está disponível nas versões de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB, a partir de 130 €.

As câmaras do Cubot X30

O novo Cubot X30 já aqui havia sido anunciado e, agora, está finalmente disponível. O seu baixo preço, faz dele um produto apetecível, principalmente para quem não tem muito dinheiro para investir num smartphone.

Destaca-se desde logo pelas suas cinco câmaras traseiras, sendo o sensor principal de 48 MP (Samsung S5KGM1). É importante referir que este é o mesmo sensor que equipa modelos como o Samsung Galaxy S10 Lite, Redmi Note 9 ou Galaxy A90.

Adicionalmente, vem com mais um sensor ultra grande angular de 16 MP, uma câmara de 5 MP macro, outra de 2 MP para efeito desfocado e, finalmente, um sensor de 0,3 MP para melhor captação de luz. Ainda relacionado, a frontal é de 32 MP e permite desbloqueio do smartphone por reconhecimento facial.

O Cubot X30 tem um ecrã de 6,4″ com resolução FullHD+. A câmara frontal está colocada numa perfuração do ecrã, no canto superior direito. O processador que o equipa é um Helio P60 e pode ser adquirido nas versões de 6 GB + 128 GB ou de 8 GB + 256 GB.

A bateria deste smartphone tem uma grande capacidade, sendo de 4200 mAh, e vem equipado com Android 10. Adicionalmente, tem NFC para pagamentos, e é dual-SIM. Tendo ainda espaço para um cartão microSD.

Preço e disponibilidade

Por fim, resta referir que pode ser adquirido nas cores preto, verde gradiente e azul. O modelo de 6 GB está então disponível por 130 € e o de 8 GB por 159 €. No entanto, estes preços são válidos até ao dia 1 de agosto.

Cubot X30