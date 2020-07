A Google anunciou nesta terça-feira que já deu início à instalação de um novo cabo submarino de Internet, que vai ligar os Estados Unidos da América à Europa.

O cabo submarino foi batizado de Grace Hopper e será o primeiro da empresa californiana a levar dados desde os EUA até Espanha. Para isso, contará com uma bifurcação no Reino Unido.

O cabo inicia nos EUA e vai até ao Reino Unido, mas terá uma divisão que chega até Espanha. Assim, este será o primeiro cabo submarino da multinacional de Menlo Park capaz de levar dados desde os EUA até Espanha.

A ligação entre as três regiões vai ter o ponto de partida na cidade de Nova Iorque, nos EUA, até Bude, no Reino Unido. Perto do fim deste trajeto, uma bifurcação leva uma parte do cabo submarino até Bilbau, situado a norte de Espanha. O objetivo é então expandir as regiões do Google Cloud.

O cabo foi denominado de Grace Hopper em homenagem à almirante e analista de sistemas da Marinha dos EUA. Hopper foi ainda a responsável pelo desenvolvimento da linguagem Flow-Matic, que é base do COBOL.

Mas esta já não é a primeira vez que a Google instala cabos submarinos de Internet. Ainda em 2019 foi anunciada a construção de um cabo que iria partir de Portugal com o objetivo de ligar a Europa ao continente africano. Também em 2016 a Google implementou um cabo de 9.000 km que garantia 60 Tbps, e ligava os EUA ao Japão.

De acordo com os cálculos da Google, este novo cabo deve ter a sua instalação finalizada no ano de 2022. No interior, o cabo Grace Hopper conta com 16 pares de fibra ótica, o que permite uma significativa quantidade de pares num só cabo dos EUA à Europa.