Análise Wuben E2: pequena no tamanho, grande na versatilidade

Quando pensamos numa lanterna, é fácil associarmos o conceito a equipamentos relativamente grandes, pesados e concebidos para oferecer o máximo de potência. A Wuben E2 segue uma abordagem bastante diferente. Extremamente compacta e leve, esta pequena lanterna foi concebida para estar sempre à mão, seja presa às chaves, transportada no bolso ou pendurada ao pescoço.

Apesar das dimensões reduzidas, a E2 oferece vários modos de iluminação, incluindo uma luz frontal de até 150 lúmens e uma luz lateral de 80 lúmenes que acaba por ser uma das suas funcionalidades mais interessantes. Fique com a nossa análise.

Especificações Comprimento : cerca de 42 mm

: cerca de 42 mm Peso : aproximadamente 10,7 g

: aproximadamente 10,7 g Bateria : 120 mAh integrada

: 120 mAh integrada Carregamento : USB-C

: USB-C Luz frontal : até 150 lúmenes

: até 150 lúmenes Luz lateral : até 80 lúmenes

: até 80 lúmenes Modos de iluminação : luz frontal, luz lateral e sinalização vermelha/azul

: luz frontal, luz lateral e sinalização vermelha/azul Autonomia anunciada : até 7 horas no modo de menor intensidade

: até 7 horas no modo de menor intensidade Autonomia nos modos máximos : cerca de 1 hora

: cerca de 1 hora Resistência : proteção contra quedas, humidade e poeiras

: proteção contra quedas, humidade e poeiras Íman : integrado na base

: integrado na base Transporte: argola para porta-chaves e fio com clip

Na caixa

Apesar do seu tamanho reduzido, a Wuben E2 é acompanhada por alguns acessórios que reforçam a sua versatilidade.

Dentro da caixa encontramos a própria lanterna, o manual de utilização, uma pequena argola que permite prendê-la a um porta-chaves e um fio com clip que possibilita transportá-la ao pescoço. A inclusão destes dois sistemas de transporte é particularmente interessante tendo em conta a proposta da E2.

A lanterna pode facilmente fazer parte do porta-chaves e estar sempre disponível, mas também pode ser usada ao pescoço quando é necessário ter as mãos livres.

Construção e design

A Wuben E2 destaca-se imediatamente pelo seu tamanho extremamente compacto. Com cerca de 42 mm de comprimento e apenas 10,7 gramas, estamos perante uma lanterna que praticamente desaparece no bolso ou num porta-chaves.

Apesar das dimensões reduzidas, a construção transmite uma sensação bastante robusta e resistente. Durante a utilização, a E2 passa confiança e não transmite aquela sensação de fragilidade que poderíamos esperar de um equipamento tão pequeno.

A resistência a quedas, humidade e poeiras torna-a também adequada para utilização em ambientes mais exigentes. É uma característica particularmente importante numa lanterna que foi pensada para ser transportada constantemente e que pode acabar exposta a condições pouco favoráveis.

Outro detalhe interessante é o acabamento que permite à E2 brilhar no escuro. Depois de receber luz, a lanterna torna-se mais fácil de localizar em ambientes escuros. No entanto, este efeito não permanece durante muito tempo, pelo que acaba por ser mais um extra interessante do que uma funcionalidade essencial.

Na base encontramos ainda um íman. Não é particularmente forte, mas é suficiente para prender a lanterna a superfícies metálicas. Esta característica ganha especial importância quando precisamos de iluminação sem ter de segurar no equipamento.

Por exemplo, ao trabalhar dentro do capô de um automóvel, podemos simplesmente fixar a E2 numa superfície metálica e deixar as mãos livres para trabalhar.

Uma lanterna pensada para espaços apertados

É precisamente aqui que a dimensão da E2 começa a fazer mais sentido.

O seu tamanho reduzido permite transportá-la praticamente para qualquer lado, mas também facilita a utilização em locais onde uma lanterna convencional seria demasiado volumosa.

Durante os testes, revelou-se particularmente útil em espaços pequenos, como dentro de um capô de um automóvel, em armários ou numa tenda. Nestes cenários, não é necessariamente a potência máxima que importa, mas sim conseguir colocar uma fonte de iluminação num local onde temos pouco espaço para trabalhar.

O pequeno formato, aliado ao baixo peso e ao íman integrado, faz com que a E2 seja especialmente interessante para quem trabalha em espaços apertados. Mecânicos, eletricistas e canalizadores são alguns dos utilizadores que poderão tirar bastante partido desta abordagem.

Além desses, também donos de animais de estimação, uma vez que a lanterna pode ser facilmente transportada junto ao animal e ajudar a melhorar a visibilidade durante caminhadas à noite. Em situações em que o animal se afasta um pouco durante o passeio, a luz pode ajudar o dono a identificar mais facilmente a sua posição no escuro.

Interface simples e intuitiva

A utilização da Wuben E2 é bastante simples e não exige grande período de aprendizagem.

O botão é fácil de pressionar e os comandos são relativamente intuitivos, permitindo alternar entre os diferentes modos de iluminação sem complicações. Outro aspeto positivo é a resistência do botão à pressão acidental. Como é necessária alguma força para o ativar, não tivemos problemas com a lanterna a ligar-se inadvertidamente durante o transporte.

A memória dos modos é também uma funcionalidade bastante útil. A E2 consegue recordar o modo utilizado anteriormente, evitando que seja necessário percorrer repetidamente os diferentes modos para chegar à iluminação pretendida.

No nosso caso, esta característica revelou-se especialmente útil porque a luz lateral acabou por ser o modo que mais utilizámos.

Luz frontal

Apesar do seu tamanho, a Wuben E2 consegue surpreender quando utilizamos a iluminação frontal.

O modo de 5 lúmenes pode parecer pouco potente no papel, mas revelou-se bastante útil em situações específicas. É suficiente para iluminar objetos próximos sem produzir uma quantidade excessiva de luz, sendo particularmente interessante quando não queremos acordar ou incomodar outras pessoas.

Já os 50 lúmenes ficam um pouco aquém das expectativas. Embora sejam mais fortes do que o modo de menor intensidade, a diferença para os 150 lúmenes faz com que este nível intermédio seja menos interessante na utilização real.

É nos 150 lúmenes que a E2 realmente surpreende. Tendo em conta o tamanho extremamente reduzido da lanterna, a quantidade de luz produzida é bastante impressionante e suficiente para a utilização normal.

O feixe é relativamente concentrado no centro, mas existe também alguma dispersão de luz para as extremidades. Esta característica ajuda a manter alguma visibilidade periférica durante a utilização noturna, sem ficar limitado apenas ao ponto diretamente iluminado.

Em termos de alcance, conseguimos obter uma iluminação útil a aproximadamente 10 metros. A partir daí, a lanterna continua a produzir luz, mas a intensidade diminui consideravelmente.

Durante uma utilização prolongada na potência máxima, a E2 aquece ligeiramente. Ainda assim, o aquecimento não se revelou particularmente preocupante durante os nossos testes.

A luz lateral é o grande destaque

Se a luz frontal demonstra que a Wuben conseguiu colocar uma quantidade surpreendente de potência num equipamento tão pequeno, é a luz lateral que torna a E2 verdadeiramente interessante.

Com uma potência máxima de 80 lúmenes, esta iluminação é muito mais difusa e uniforme do que a produzida pelo LED frontal. Em vez de concentrar a luz numa direção, a E2 consegue iluminar de forma bastante homogénea a área envolvente. Na nossa opinião, este é o modo mais útil de toda a lanterna.

Os 80 lúmenes são suficientes para iluminar uma tenda durante a noite e funcionam particularmente bem em espaços apertados.

Dentro de um armário escuro, por exemplo, a iluminação lateral permite ver facilmente o interior sem ser necessário apontar constantemente a lanterna para aquilo que queremos observar.

O mesmo acontece dentro do capô de um carro. Em vez de termos um feixe concentrado numa pequena área, a luz lateral permite iluminar uma zona mais abrangente ou até iluminar zonas de difícil acesso, facilitando a realização de trabalhos em locais onde o espaço é limitado.

A distribuição da luz é uniforme e, apesar de aquecer um pouco mais do que a iluminação frontal, não tivemos problemas significativos durante a utilização.

A E2 inclui ainda um modo heartbeat, que faz variar a iluminação lateral. No entanto, este acabou por nos parecer pouco útil para uma utilização prática, funcionando mais como uma funcionalidade adicional do que como algo que acrescenta verdadeiro valor à lanterna.

Luz vermelha e azul

A Wuben E2 inclui também modos de iluminação vermelha e azul, que assumem uma abordagem diferente dos restantes modos.

Na nossa utilização, estas opções parecem fazer mais sentido em situações de sinalização de emergência, onde uma luz intermitente pode ser mais facilmente identificada à distância.

Também podem ser interessantes quando queremos reduzir o consumo de bateria ao mínimo ou simplesmente como uma funcionalidade de entretenimento.

Não são, contudo, os modos que mais utilizámos durante os testes. A iluminação frontal e, sobretudo, a luz lateral acabam por ter uma utilidade muito maior no dia a dia.

Autonomia e carregamento

A E2 está equipada com uma bateria integrada de 120 mAh e utiliza USB-C para o carregamento.

A Wuben anuncia uma autonomia de até cerca de 7 horas no modo de menor intensidade, enquanto os modos de potência máxima podem chegar a aproximadamente uma hora de utilização.

Uma das características mais interessantes é a velocidade de carregamento. Um carregamento completo demorou aproximadamente 30 minutos, o que significa que não é necessário deixar a lanterna a carregar durante muito tempo para voltar a utilizá-la.

Para um equipamento desta dimensão, consideramos esta combinação de autonomia e velocidade de carregamento bastante adequada.

Uma pequena lanterna para grandes necessidades

A Wuben E2 não pretende competir diretamente com lanternas de grandes dimensões e centenas ou milhares de lúmenes. A sua proposta é outra: estar sempre disponível e ser útil precisamente nos momentos em que uma lanterna maior seria inconveniente.

O tamanho e peso reduzidos permitem transportá-la praticamente sem dar por isso, enquanto a resistência a quedas, humidade e poeiras oferece a confiança necessária para uma utilização mais exigente.

A luz frontal de 150 lúmens é surpreendentemente competente para uma lanterna tão pequena, embora o modo intermédio de 50 lúmenes não seja tão convincente.

Já a luz lateral de 80 lúmenes acaba por ser a verdadeira estrela da E2, oferecendo uma iluminação uniforme e bastante útil em tendas, armários, interiores de veículos e outros espaços apertados.

O íman poderia ser mais forte e o modo heartbeat tem pouca utilidade prática, mas são limitações relativamente pequenas face à versatilidade do conjunto.

Veredicto

A Wuben E2 é uma lanterna que demonstra que não é necessário ter um equipamento grande para conseguir uma iluminação bastante competente.

Por isso, a Wuben E2 faz particular sentido para aficionados de campismo e para profissionais que precisam frequentemente de iluminar espaços apertados.

Para utilização diária, também é uma excelente companheira para transportar no porta-chaves ou ao pescoço e ter sempre uma fonte de luz disponível.

A Wuben E2 Pulse estará disponível brevemente.

Wuben E2 Pulse