Controle tudo na sua casa à distância de um smartphone com a Shelly

Da segurança à economia, passando pelo conforto e bem-estar, os automatismos permitem mudar a nossa vida e a forma como interagimos com a nossa casa. Se no passado a domótica era uma aventura cara e complexa, hoje com meia dúzia de euros pode ter o controlo da sua habitação com um simples clique no smartphone.

Assim, deixamos a sugestão para usar uma linha de produtos acessíveis e simples de montar. Conforme poderá ver, terá o controlo das luzes, aquecimento, portas e videovigilância numa app no seu bolso.

Em poucas palavras, podemos descrever como: fácil, barato e muito eficiente a forma de colocar os mais diversos automatismos na nossa casa e, à distância de uma app, poder controlar como bem entendermos.

Afinal, o que é um automatismo?

Então, para os mais leigos e em grosso modo, podemos definir o automatismo como um dispositivo, que contém inteligência artificial ou não, e que nos permitem tornar autónomo o funcionamento de um determinado sistema – automaticamente. A intervenção do operador fica reduzida ao mínimo indispensável.

Inegavelmente, existem dezenas de dispositivos de automação, com as mais variadas funções:

ligar e desligar as luzes ou corrente elétrica

abrir ou fechar estores/cortinados/telas

controlo e gestão da iluminação

controlo de temperatura

ação de gestão da rega

abertura e fecho de portas/garagens

controlo de outros dispositivos domésticos

Automação doméstica: prático, barato, fácil e seguro

Módulo interruptor para automação Wifi Shelly 1

Primeiramente, podemos descrever este produto, o Shelly 1 como sendo um pequeno dispositivo ligado por Wi-Fi que tem um grande potencial para mudar a forma como automatizamos as nossas casas e vidas. No fundo, o Shelly 1 é um retransmissor com ligação Wi-Fi. O Shelly 1 é feito completamente em open-source e orientado para instaladores.

Por exemplo, o Shelly 1 está configurado para se ligar ao Shelly Cloud e fazer uso da Shelly Cloud App que é bastante user-friendly e de fácil utilização. O que poderá ser montado por um leigo.

Ao contrário de outros dispositivos, o Shelly 1 permite controlar a tomada através da Internet bem como o interruptor existente. Se usarmos a Shelly 1 para controlar uma luz de teto, ainda é possível ligar e desligar a luz com o interruptor de parede sem desativar a ligação à Internet (o que é o caso se utilizar lâmpadas inteligentes).

A instalação é simples, o preço ainda melhor. Recomendam-se sempre alguns conhecimentos de eletricidade. Claro que existem dezenas de vídeos na Internet, mas ajuda profissional não deve ser descurada.

Principais características:

Inteligente On / Off

Fonte de Alimentação: 110/230VA ou 12VDC; 30-50VDC

Compatível com todos os principais padrões internacionais de tensão

Corrente de carga máxima por saída: 16A 110-265V, 50 / 60Hz AC

Corrente máxima de carga por saída: 16A 12V DC, 24 – 60V DC

Em conformidade com as seguintes normas da UE: . Diretiva RE 2014/53 / UE . LVD 2006/95 / WE . EMC 2004/108 / WE . RoHS2 2011/65 / UE

Temperatura de operação: -40 a + 40 ° C

Dimensões (LxWxH): 41 x 36 x 17 mm

Abertura mínima de montagem: Ø ≥ 50 mm

Potência do sinal de rádio: 1mW

Protocolo Wi-Fi / WiFi: 802.11 b / g / n

Frequência de rádio: 2400 – 2500 MHz

Alcance: até 50 m no exterior e até 30 m no interior (dependendo dos materiais de construção)

Consumo de energia elétrica <1 W

Controlo microprocessador

Pode conectar-se a qualquer rede Wi-Fi ou pode operar como um ponto de acesso

Controlado via WiFi e um telemóvel, computador, sistema de automação ou qualquer outro dispositivo que suporte protocolo HTTP e / ou UDP

Para melhor entendermos como funciona o Shelly 1, nada melhor que um vídeo explicativo:

Shelly 1 – Mauser

Módulo comutador para automação Wifi – Shelly 2.5

O Shelly 2.5 é um dispositivo WiFi que pode ser utilizado para controlar circuitos elétricos com os seus dois relés internos. Assim, este dispositivo pode ser usado como um relé de dois canais com saídas controladas individualmente ou como controlador de estores.

Ambos os relés têm também capacidade de medição de potência. Tem duas entradas para interruptores/ botões de pressão locais para que também possa ser utilizado sem a aplicação, instalando interruptores ou botões de pressão nas suas entradas.

Na verdade, é um dispositivo muito pequeno (39 x 36 x 17mm) de forma a poder ser instalado numa caixa atrás do seu interruptor de parede e para que possa ligar o interruptor ou o botão de pressão existente ao mesmo.

Conforme podemos perceber, este fantástico dispositivo permite transformar praticamente qualquer interruptor antigo num interruptor inteligente que pode ser operado à distância ou manualmente.

Com efeito, o Shelly 2.5 é capaz de controlar uma ampla gama de eletrodomésticos e equipamentos como:

luzes,

linhas de energia,

portas de garagem,

estores,

sistemas de segurança,

aquecedores,

ares condicionados,

etc.

Outra das grandes vantagens reside no facto de possuir servidor da Web incorporado bem como pelo facto de poder funcionar como um dispositivo autónomo, como um acessório para um controlador de automação residencial, ou pode ser usado como outro componente do sistema de automação.

Principais características

Inteligente On / Off

Fonte de Alimentação: 110-230V ± 10, 50 / 60Hz AC e 24-60V DC

Compatível com todos os principais padrões internacionais de tensão.

2 Canais – Corrente máxima de carga por saída: 10A / 230V 50 / 60Hz

Em conformidade com as seguintes normas da UE: .Directiva RE 2014/53 / UE .LVD 2006/95 / WE .EMC 2004/108 / WE .RoHS2 2011/65 / UE

Temperatura de operação: -40 a +40 ° C

Dimensões (LxWxH): 39 x 36 x 17 mm

Abertura mínima de montagem: Ø ≥ 50 mm

Potência do sinal de rádio: 1mW

Protocolo WiFi / WiFi: 802.11 b / g / n

Frequência de rádio: 2400 – 2500 MHz

Alcance: até 50 m no exterior e até 30 m no interior (dependendo dos materiais de construção)

Consumo de energia elétrica <1 W

Controle microprocessador

Medição de potência dupla independente para cada canal

Sobrecarga e proteção de temperatura

Pode se conectar a qualquer rede Wi-Fi ou pode operar como um ponto de acesso

Controlado via WiFi e um smartphone, computador, sistema de automação ou qualquer outro dispositivo que suporte protocolo HTTP e / ou UDP

Elementos controlados: 2 circuitos elétricos

Elementos executivos: 2 relés

Pode ser operado com chaves momentâneas ou interruptores de botão

Tem um medidor de calor preciso integrado que desliga o dispositivo em caso de incêndio

Compatível com Alexa e Google Assistant

Shelly 2.5 – Mauser

