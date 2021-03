Realme 8 Pro – o novo smartphone é uma aposta na fotografia com câmara de 108 MP

Os últimos dias têm trazido grandes novidades ao segmento dos smartphones. Primeiro foi a POCO, depois a OnePlus e hoje é a Realme que dá a conhecer o seu Realme 8 Pro com câmara de 108 MP.

Mas é claro, que além se ser uma aposta clara no segmento da fotografia, há mais para descobrir.

A Realme é uma das empresas chinesas, fabricantes de smartphones, que mais cresceu no último ano. A qualidade que oferece nos produtos aliada aos preços ligeiramente abaixo da concorrência são fatores que fazem desta uma fórmula perfeita.

Realme 8 Pro, uma aposta na fotografia

O Realme 8 Pro tem como grande destaque a sua câmara de 108 MP. Estamos a falar do sensor HM2 desenvolvido pela Samsung para equipar estes dispositivos móveis. Mas além desta câmara existem mais três no módulo traseiro. Uma ultra grande angular, uma macro e outra de profundidade.

Um dos modos fotográficos que mais relevância ganhou na apresentação de hoje foi o Starry Mode e o Starry Time-lapse Video. Este é um modo que permite captar fotos e vídeos time-lapses do céu noturno. Mas existe também o Tilt-shift Mode, o Neon Portrait, entre outros.

O design

O Realme 8 Pro apresenta-se com uma estrutura elegante, de apenas 8,1 cm de espessura e 176g. O acabamento dos vidros, tanto traseiro como frontal é curvo, o que acaba por conferir uma maior elegância.

Além disso, destaca-se também o acabamento granulado, que anula dedadas e o próprio efeito gradiente das várias versões de cores. Temos o Infinite Blue, o Infinite Black e o Illuminating Yellow.

Este último, integra materiais fluorescentes, fazendo com que brilhe no escuro.

Bateria

A bateria que o equipa é de 4500 mAh e tem tecnologia de carregamento rápido até 50W (SuperDart Charge). Assim, em apenas 47 minutos, carrega na totalidade.

A empresa, durante a apresentação, comparou esta tecnologia de carregamento a outras de 65W utilizadas no mercado, garantido um desempenho quase equivalente.

Ainda neste tópico, temos o Super Power Saving Mode que, segundo a Realme, 5% de bateria poderá durar 32 horas em standby.

O Ecrã

O Realme 8 Pro vem equipado com um ecrã Super AMOLED de 6,4″ com resolução FullHD+. Neste caso, a única coisa que se destaca de mais interessante é o facto de oferecer Always On Display e ter o sensor de impressões digitais integrado.

Que processador equipa o Realme 8 Pro

Estamos perante um smartphone de gama média e, por isso, temos um processador conivente com essa gama. Em concreto, o Realme 8 Pro vem equipado com um Snapdragon 720G da Qualcomm.

O sistema operativo que o equipa é o Android 11, mas com a interface de utilizador própria a realme UI 2.0. A Realme refere que esta é uma interface criada a pensar na “Geração Z”, nomeadamente, na criatividade, sociabilidade de produtividade.

Preço e disponibilidade

O Realme 8 Pro está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, nas cores azul e preto (o amarelo chegará mais tarde) a partir de 224,68 €. Tenha ainda um desconto de 15 dólares com o código de desconto PPLREALME8.

Realme 8 Pro