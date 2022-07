E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do novo smartphone POCO X4 GT, do novo Apple HomePod, analisámos o portátil Huawei MateBook D16, e muito mais.

O POCO X4 GT é mais uma das novidades da POCO. Este é um smartphone de gama média com um ecrã de fazer inveja a muitos modelos de gamas mais elevadas. Além disso apresenta uma enorme bateria o que irá garantir uma autonomia de mais de dois dias aos utilizadores.

Mas há mais argumentos que valorizam este POCO X4 GT disponível por cerca de 300 €.

O segmento de smartwatch tem ofertas muito interessantes de topo, mas que não estão ao alcance de qualquer consumidor. Ainda assim, existem propostas com preços mais acessíveis e com funcionalidades avançadas e bastante fiabilidade na monitorização da atividade física.

Hoje damos a conhecer o COLMI i10 que além da monitorização de desporto, faz chamadas por Bluetooth, analisa os batimentos cardíacos 24 horas por dia, tem inúmeras apps disponíveis... e está disponível por cerca de 30 €.

Quando achamos que já vimos de tudo, há sempre algo que nos consegue surpreender. Na verdade, a evolução realizada pelo Homem, mostra-nos que quase não há impossíveis.

Hoje damos a conhecer o Sky Cruise, um hotel voador com capacidade para 5 mil pessoas e que pode ficar anos no ar.

Nos últimos anos, as vacinas foram alvo de forte investigação e elaboraram-se muitos estudos para perceber os impactos que estas drogas teriam no corpo humano. Alguns dados mostram mesmo resultados surpreendentes, como foi o caso de um estudo que associa a vacina contra a gripe a um risco reduzido de doença de Alzheimer.

As conclusões são promissoras, mas pouco se sabe sobre os mecanismos por detrás deste efeito.

Os rumores em volta do HomePod começam a adensar-se e é muito provável que a Apple vá realmente atualizar a sua oferta neste segmento. Depois dos números terem mostrado um crescimento da coluna inteligente da Apple no mercado onde a concorrência ainda domina, a verdade é que há várias possibilidades para a empresa de Cupertino lançar em breve o novo HomePod com o processador S8 e com substancialmente melhor som.

Depois da Apple ter anunciado o fim da coluna HomePod original e de ter reforçado a oferta no HomePod mini, os rumores apontam para a nova coluna premium já em 2023.

A Huawei apresentou hoje, no evento Smart Office, os Huawei FreeBuds Pro 2, a nova geração de auriculares TWS, que oferece uma experiência áudio premium aos utilizadores.

Os mais recentes auriculares da Huawei FreeBuds Series oferecem um design elegante que em conjunto com a inovadora tecnologia que caracteriza os auriculares TWS da Huawei, proporciona um som realista e fora de série.

A Hyundai conquistou o seu lugar no mercado e sublinhou que no segmento dos elétricos tem uma palavra a dizer. Prova disso foram os prémios arrecadados com o IONIQ 5, conquistando o título de Carro Mundial do Ano 2022, assim como o de melhor design e de melhor carro elétrico. Agora, para dar seguimento ao trabalho apresentado com o seu 100% elétrico galardoado, a marca sul-coreana apresenta o IONIQ 6.

Apesar de haver um corte substancial em relação à versão anterior, principalmente no que toca ao seu aspeto, é relevante observar que a empresa dedicou muito tempo ao pormenor. De facto, para um elétrico, o seu design parece uma composição artística.

A Xiaomi apresentou no passado dia 21 de junho o novo Xiaomi Book S 12.4", considerado o Surface Killer. O primeiro portátil 2 em 1 da Xiaomi na Europa foi projetado para elevar a sua experiência de trabalho móvel, apresentando um versátil ecrã tátil de 12.4" que se adapta a mais informação para aumentar a produtividade.

Esta máquina já está disponível em Portugal por 699€.

Trabalhar ou estudar são tarefas que se fazem cada vez mais a partir de qualquer parte do mundo. As ligações fiáveis de Internet, principalmente nos países ditos desenvolvidos, são as grandes responsáveis pela existência de soluções de emprego e ensino que não obrigam à fixação das pessoas a um só lugar. Mas para que isto aconteça, a máquina de trabalho tem que oferecer características que garantam uma elevada produtividade.

A pensar neste mundo cada vez mais remoto, a Huawei acabou de apresentar um novo computador portátil que já tivemos oportunidade de conhecer e queremos partilhar algumas das primeiras impressões sobre o Huawei MateBook D 16.

Mais uma vez, a tecnologia aliou-se à medicina e a Realidade Virtual entrou em ação para mais um resultado de sucesso. Num projeto promissor, uma equipa está a estudar uma nova forma de ajudar os doentes com lesões na medula espinal - paraplégicos - a recuperar a sensação de caminhar, através do sistema.

Miguel Pais-Vieira é português e faz parte da equipa por detrás do estudo.

Quando se fala em criptomoedas, ou moedas digitais, uma das questões que se coloca é a falta de regulamentação. Nesse sentido, na passada quinta-feira, a União Europeia (EU) acertou os pormenores para firmar um acordo provisório que regulamente a transação de moedas digitais.

Tal acontece numa altura em que os preços das criptomoedas caíram e se pede um escrutínio mais rigoroso sobre este tipo de valor.

Há milhões de estrelas, algumas delas com planetas que orbitam numa zona "habitável". Há uma imensidão de universo que desconhecemos, que poderá ser mais rico num conceito de vida diferente daquele que conhecemos na Terra. De acordo com um novo estudo, uma classe especial de planetas poderia potencialmente hospedar vida durante dezenas de milhares de milhões de anos. São as Super-Terras, planetas rochosos mais maciços que o nosso planeta, mas menores que os gigantes de gelo como Neptuno.

Estes planetas são abundantes em sistemas estelares através da Via Láctea; de facto, o nosso próprio sistema solar pode ser de certa forma um pouco mais antigo por não ter este tipo de mundo.

Marte é um planeta já disputado por várias nações. Os EUA têm missões ativas no planeta com vários robôs, entre eles a equipa Ingenuity e Perseverance da NASA. A China, também está no solo e a orbitar terras marcianas, com um rover e um orbitador.

Foi com estes equipamentos que a missão o gigante asiático conseguiu completar os seus objetivos científicos. Segundo informações da Xinhua, a missão Tianwen-1.