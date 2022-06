Hyundai Click to Buy – Tenha o seu Hyundai com apenas um clique

A Hyundai é uma das marcas mais populares e com mais aposta no mundo digital. Além da sua presença no online, a marca vem desde há vários anos a desenvolver ferramentas web para se aproximar do consumidor. Assim, além da montra que já tem na internet, a empresa sul-coreana quer também que as suas vendas estejam ao alcance de um clique. A plataforma Hyundai Click to Buy vem facilitar a compra de um carro da marca.

A Hyundai Click to Buy vai permitir ao cliente fazer todo o processo de compra 100% online.

Da vontade de experimentar até ao momento de pagar

As vendas online de ponta a ponta de veículos de passageiros aumentaram nos últimos três anos. Como tal, a Hyundai Motor lançou agora em Portugal a sua versão Hyundai Click to Buy.

Um processo simples, seguro e conveniente para os clientes poderem ter uma experiência total de compra. Isto é, desde a retoma, o financiamento e a compra final, podem fazer tudo 100% online.

Apesar disso, esta experiência omnicanal permite aos clientes começar online e continuar offline ou completar inteiramente online, o que preferirem. Isto é, pode começar online, mas pode depois, frente a frente num concecionário, terminar o processo.

Hyundai Click to Buy enfatiza a relação cliente - revendedor

Os clientes continuarão a abordar os seus revendedores locais para consultas e para uma série de outras ações. Desta forma, os concessionários podem expandir o seu alcance aos clientes online e entrar em contacto mais cedo no processo de venda.

Em vez de visitarem um concessionário Hyundai, os clientes transformam os seus dispositivos, móveis ou não, num showroom da marca sul-coreana. Podem encomendar a partir de casa e receber ofertas completamente adaptadas às suas necessidades. Após os clientes terem configurado o seu carro ou terem encontrado um carro disponível em stock, podem fazer a encomenda com nove cliques.

Com o lançamento desta loja online, a Hyundai Portugal visa reforçar a sua estratégia de posicionamento digital oferecendo um novo conceito de compra de carro adaptada à realidade atual do consumidor. Neste ponto refira-se que, já hoje, 20% das vendas da Hyundai em Portugal têm origem nos seus canais digitais, fruto da aposta contínua da marca em dar resposta aos seus clientes Online. Estes resultados a par do sucesso obtido nos vários lançamentos com pré-reserva Online, em modelos como o Hyundai i10, o IONIQ 5 e o BAYON, ou a edição exclusiva do Hyundai i20 Miguel Oliveira, são demonstrativos da apetência dos consumidores pela experiência Online de aquisição de uma viatura.

Refere a marca em comunicado.

Os clientes podem escolher o seu modelo preferido no configurador da empresa ou selecionar um veículo diretamente do stock do concessionário.

O processo de compra pode ser convenientemente concluído online, e em Portugal continental é possível fazer todo o processo num total de 15 dias. Isto é, desde a escolha até o receber em casa, são duas semanas apenas, como foi referido por Ricardo Lopes, Chief Operating Officer - Hyundai Portugal.

Para submeter a sua encomenda, os clientes são convidados a iniciar a sessão. Graças à conta Hyundai, os clientes em mercados europeus dedicados apenas necessitam de um único login.

Para mais informações, visite o site já disponível e funcional: Hyundai Click to Buy.