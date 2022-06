Xiaomi Book S 12.4″: Surface Killer chegou a Portugal por 699€

A Xiaomi apresentou no passado dia 21 de junho o novo Xiaomi Book S 12.4", considerado o Surface Killer. O primeiro portátil 2 em 1 da Xiaomi na Europa foi projetado para elevar a sua experiência de trabalho móvel, apresentando um versátil ecrã tátil de 12.4" que se adapta a mais informação para aumentar a produtividade.

Esta máquina já está disponível em Portugal por 699€.

O Xiaomi Book S 12.4" Pro estará disponível em Portugal a partir de hoje através dos canais oficiais da Xiaomi. O PVP é de 699€ sem teclado. Com a promoção de lançamento entre 29 de junho e 3 de julho o Xiaomi Book S + teclado estará a 699€.

Este equipamento destaca-se pelo versátil ecrã tátil LCD de 12,4", emoldurado numa liga de alumínio magnésio, com um ecrã de formato 16:10, concebido para caber ainda mais informação e aumentar assim a produtividade. Com 500 nits de brilho máximo e uma resolução rica de 2.560 x 1.600, os utilizadores podem ajustar o brilho do ecrã para uma excelente qualidade de visualização em qualquer lugar e em qualquer altura.

Para além da experiência de visualização do utilizador, o Xiaomi Book S 12.4" oferece um ecrã DCI-P3 com mais cores e mais detalhes do que a maioria.

A plataforma de computação da Qualcomm Snapdragon™ 8cx Gen 2 oferece um avançado desempenho de CPU. A sua capacidade de bateria de 38,08 Whr / 4.920 mAh (duração da bateria: até 13.4 horas), e carregamento rápido Xiaomi 65W[2] com tecnologia GaN torna este dispositivo perfeito para uma configuração de um pequeno escritório móvel e portátil.

Com o sistema operativo Windows 11 a correr no Qualcomm Snapdragon™ 8cx Gen2, as opções de trabalho móvel e produtividade nunca mais serão as mesmas. O Xiaomi Book S 12.4" estabelece um novo padrão para a produtividade dos portáteis e a portabilidade do tablet como uma solução perfeita para o teletrabalho.