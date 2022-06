Sky Cruise: Hotel Voador com capacidade para 5 mil pessoas

Quando achamos que já vimos de tudo, há sempre algo que nos consegue surpreender. Na verdade, a evolução realizada pelo Homem, mostra-nos que quase não há impossíveis.

Hoje dados a conhecer o Sky Cruise, um hotel voador com capacidade para 5 mil pessoas e que pode ficar anos no ar.

Sky Cruise tem como piloto Inteligência Artificial

Um vídeo conceptual do Sky Cruise, uma máquina voadora gigante que pode transportar 5.000 passageiros e que tem todos os luxos do mundo, tornou-se viral na internet. Segundo o The Independent, o criador do vídeo referiu que tal aeronave construída no futuro não teria pegada de carbono.

Pilotado por inteligência artificial (IA), este hotel voador teria a sua própria torre de observação em forma de disco como se pode ver nas imagens.

Os passageiros poderiam ver as paisagens ao redor, nas alturas, "acima das nuvens", como explica um vídeo publicado pelo cientista Hashem Al-Ghaili, um dos autores do projeto, no YouTube.

Este super nave voadora, alimentada por energia nuclear, tem a capacidade de permanecer no ar durante anos. Ao nível do design, o Sky Cruise é um misto de navio com uma aeronave.

Como se pode ver no vídeo, o Sky Cruise teria 20 motores elétricos, responsáveis pela propulsão da estrutura. Os motores seriam alimentados por um "pequeno reator nuclear" trabalhando sob a reação de fusão altamente controlada. Qualquer turbulência ou outro tipo de problema durante os voos seriam previstos e analisados pela IA do veículo futurista.

Para este vídeo, Al-Ghaili imaginou um mundo onde voar fosse além de uma simples viagem. Quando solicitado a definir uma data para quando o voo seria possível num futuro próximo, Al-Ghaili estava confiante de que não estava tão longe. "Eu apostava na década de 2030 ou 2040 no máximo. Tudo o que precisamos é de energia suficiente para conseguir descolar a aeronave. É por isso que a energia nuclear fazia parte do projeto. Acredito que é uma questão de tempo até que os poderosos reatores nucleares se tornem pequenos o suficiente para caber dentro de um avião desse tamanho."