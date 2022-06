Smartwatch COLMI i10: monitorização de desporto, chamadas por Bluetooth e muito mais

O segmento de smartwatch tem ofertas muito interessantes de topo, mas que não estão ao alcance de qualquer consumidor. Ainda assim, existem propostas com preços mais acessíveis e com funcionalidades avançadas e bastante fiabilidade na monitorização da atividade física.

Hoje damos a conhecer o COLMI i10 que além da monitorização de desporto, faz chamadas por Bluetooth, analisa os batimentos cardíacos 24 horas por dia, tem inúmeras apps disponíveis... e está disponível por cerca de 30 €.

O COLMI i10 apresenta-se com um design clássico, com ecrã redondo de 1,28", disponível em metal nas cores prata, preto e dourado, com diferentes braceletes. Deste modo, adapta-se aos diferentes gostos dos utilizadores.

O ecrã do relógio é tátil com resolução de 240 x 240 píxeis e ainda por ser controlado nalgumas ações através da coroa lateral. O COLMI i10 tem certificação IP67 de resistência a água e poeiras.

Através do sistema de sensores integrado no smartwatch é possível fazer uma monitorização contínua de batimentos cardíacos, com alertas em caso de medições muito baixas ou muito altas, mede ainda os níveis de oxigénio no sangue e a pressão sanguínea. Além disso, permite acompanhar a evolução do sono com indicação do sono REM.

A medição dos passos diários é uma das funcionalidades mais básicas, mas também deteta outras atividades como corrida, bicicleta, salto à corda ou até mesmo natação e ténis.

Tem coluna e microfone pelo que pode servir para comunicação via Bluetooth, por exemplo, para a tender uma chamada, para gravar uma ideia ou para ouvir música. Recebe também todas as notificações que chegam ao smartphone, caso assim o pretendam, e serve de obturador da câmara. É compatível com Android e iOS.

Finalmente, há que referir que tem autonomia para 3 a 7 dias, com as funcionalidades de monitorização ativadas durante todo o dia, ou para 10 a 15 dias, com funcionalidades apenas de relógio.

Dentro da caixa vem um smartwatch COLMI i10, o cabo para carregamento magnético e o manual de instruções rápidas.

O smartwatch COLMI i10 está atualmente em promoção, disponível por cerca de 30€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na loja, ou o cupão COLMII10.

COLMI i10