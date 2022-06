CEO de uma das maiores petrolíferas diz que em 2040 não existirão novos modelos a gasolina

Não se sabe como vai correr, mas os objetivos vão sendo traçados e, em alguns anos, é possível que as estradas estejam repletas de elétricos. Aliás, na opinião do CEO da maior petrolífera do mundo, em 2040, não haverá novos carros a gasolina.

Empresas como a sua terão de adaptar a atividade às necessidades dessa altura.

Darren Woods trabalha na ExxonMobil há 30 anos, chefiando a maior refinaria e comerciante de produtos petrolíferos do mundo desde 2017. Sendo um dos principais atores de uma das indústrias mais poluentes, sozinha, a empresa já foi responsável por 3 % das emissões mundiais de gases com efeito de estufa.

Numa entrevista à CNBC, o CEO da petrolífera falou sobre veículos elétricos, soluções com baixas emissões de carbono, alterações climáticas, impostos sobre emissões e procura de energia.

A par das muitas previsões, o CEO da ExxonMobil disse acreditar que, em 2040, nenhum lugar terá carros a gasolina novos para vender. Nessa altura, ele estima que a procura de petróleo será aproximadamente a mesma que em 2013 e 2014. Além disso, acredita que a empresa continuará a ser rentável, uma vez que continuará a vender plásticos para elétricos e substituirá parte da produção de petróleo por metanol, hidrogénio, biocombustíveis, e outros compostos que possam precisar de resposta.

Petrolíferas com objetivos mais verdes

Mais do que as previsões, Woods recordou que a empresa será neutra em carbono até 2050. No entanto, essa neutralidade corresponderá, apenas, às emissões das suas instalações e veículos, não incluindo distribuição, viagens de negócios, ou qualquer um dos seus produtos.

Neste momento, e apesar da sua atividade, existem várias empresas petroquímicas a anunciar a transição para uma atuação mais verde, investindo em energias renováveis, por exemplo.

Assista à entrevista completa aqui.

