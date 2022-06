Apple lança beta 4 do iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 e watchOS 8.7

Apesar do foco ser já o iOS 16, a Apple continua a desenvolver o iOS 15 e lançou agora a versão beta 4 do iOS 15.6. Esta versão, ainda em progresso, traz algumas melhorias e correções. Será, eventualmente, a versão que acompanhará, por exemplo, o iPhone 7 até ao fim da sua vida, visto que já não suportará o próximo sistema a lançar em setembro.

Assim, e dando continuidade ao processo, a empresa de Cupertino lança a beta 4 do iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 e watchOS 8.7.

iOS 15.6 beta 4 vem corrigir pequenos bugs

A Apple não tem acrescentado muitas novidades no iOS 15. Aliás, estas forma as últimas grandes novidades que a empresa trouxe pata o iOS 155:

Aqui está o que a Apple anunciou com o iOS 15.5 no início do mês passado:

Atualizações da app Carteira e novo recurso prático do HomePod;

Suporte para aplicações com compras externas;

Integração das entidades Bancomat e Bancontact no Apple Pay;

Renomeação prevista no iTunes Pass na app Carteira;

Funcionalidade no sistema que bloqueará “Locais Sensíveis” para Memórias na aplicação Fotografias;

Correções de segurança

Agora, a versão atual do iOS 15.6 beta 4 é 19G5056c. Conforme temos podido presenciar, estas versões não trazem, pelo menos de forma visível, qualquer recurso importante.

O foco está agora no iOS 16

No passado dia 22 de junho a Apple disponibilizou aos programadores a beta 2 do iOS 16 mas também a beta dois para o iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

Portanto, a Apple está a preparar duas versões em simultâneo para servir um vasto conjunto de equipamentos.