Horizon Call of the Mountain em Realidade Virtual é outra coisa

Uma das séries de jogos mais importantes do universo Playstation, a série Horizon, tem em desenvolvimento uma experiência em VR: Horizon Call of the Mountain.

Como será ver e sentir este mundo magnifico e perigoso em simultâneo pelos nossos próprios olhos?

Horizon, já se pode considerar como uma série de culto das consolas Playstation e, tal como vimos aqui quando experimentámos Horizon Forbidden West, este rico, lindo e perigoso universo tem ainda muito para oferecer.

Em desenvolvimento exclusivo para PlayStation VR2, está Horizon Call of the Mountain, um jogo que nos vai trazer de regresso a este mundo futurista onde Aloy se move mas, com uma outra perspectiva completamente diferente. Aliás, a própria Aloy deixa de ser a heroína do jogo para passarmos a acompanhar Ryas, um antigo guerreiro Shadow Carja.

Ryas é um tremendo guerreiro e mestre no uso do arco e flecha. Além disso, tem ainda uma tremenda agilidade que lhe permite escalar paredes quase verticais e outros obstáculos que se lhe deparam pelo caminho. Tratam-se de duas habilidades extremamente úteis neste mundo repleto de máquinas vorazes capazes de nos destroçar com um único golpe e tal como Aloy nos deixou bem presentes, serão duas habilidades cruciais para a sobrevivência de Ryas.

Acontece que Sundom (território Carja) se encontra novamente sob perigo e Ryas encontra-se a investigar essa nova ameaça.

Pelo caminho, Ryas terá várias armas e ferramentas à sua disposição, podendo inclusive melhorá-las e aperfeiçoar o seu uso. Tal como nos restantes jogos da série, muitos recursos poderão ser apanhados ao longo do jogo, incluindo partes de Máquinas que permitirão a criação e aperfeiçoamento dessas armas e ferramentas.

Apesar de Call of the Mountain apresentar-nos um novo herói, segundo o que já se sabe, a própria Aloy vai fazer uma visita a Ryas e no decorrer do jogo iremos cruzar-nos com a fantástica heroína de cabelo ruivo. No entanto, Ryas irá ainda encontrar-se com muitos mais personagens no decorrer da sua campanha.

Como curiosidade, os produtores do jogo indicaram que a acompanhar a Campanha principal irão haver muitos mais motivos de interesse em Call of the Mountain. Uma dessas experiências será a River Ride.

Uma experiência semelhante às experiências que alguns parques aquáticos apresentam, nos quais passeamos pelo belo mundo de Horizon em Realidade Virtual. Será como se estivéssemos lá mas... as Máquinas também estarão e pelo caminho de River Ride...

Horizon Call of the Mountain será lançado para Playstation 5, em exclusivo para Playstation VR2 ainda sem data concreta de lançamento.