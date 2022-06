Já tem a sua Xiaomi Mi Band? Encontre aqui ao melhor preço

A Xiaomi apresentou recentemente a sua Mi Band 7 para o mercado global, com melhorias substanciais em termos de eficácia na monitorização das atividades físicas e atividades diárias como os passos ou o sono.

Se ainda não tem a sua, veja aqui como a ter ao melhor preço.

Xiaomi Mi Band 7

A Xiaomi Mi Band 7 ou Smart Band 7 vem com um ecrã AMOLED completo de 1,62", com 326ppp e brilho de 500 nits. Na verdade, apesar das semelhanças com a versão anterior, o design de ecrã é mais amplo, com 25% de visibilidade aumentada, oferecendo mais espaço de visualização da informação.

Em termos de sensores, destaca-se o sensor PPG para monitorização de batimentos cardíacos e SpO2 e ainda o sensor de 6 eixos, com acelerómetro de 3 eixos e giroscópio também de 3 eixos, para maior precisão na monitorização de toda a atividade.

Tem Bluetooth 5.2, sendo compatível com Android (6.0) e iOS (10.0), através da app Mi Fitness. Para quem já utilizava a app MiFit, que foi atualizada para a Zepp Life, e pretende continuar a utilizar, a Smart Band 7 também é compatível. A bateria deverá durar entre 10 a 14 dias, algo que ainda não nos foi possível comprovar.

A Smart Band 7 tem como dimensões 46,5 x 20,7 x 12,25 mm e pesa apenas 13g. Além disso, tem resistência a água de 5ATM, estando apta para treinos à chuva ou em ambientes aquáticos. Vem ainda com mais de 100 mostradores de relógio, assim como várias opções coloridas de braceletes para combinar.

Vem com mais de 110 modos desportivos, dando liberdade aos utilizadores de definir os seus objetivos de fitness personalizados, mais adequados ao seu estilo de vida.

A pulseira Xiaomi Mi Band 7 pode ser adquirida por apenas 37,41€, com portes incluídos, utilizando o código de desconto HekkaAFMiB7.

Poderá também optar pela versão chinesa, disponível por 39,51€ utilizando o código de desconto MIBAND70615.

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Mi Band 6

A Xiaomi Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) trata-se de uma smartband com ecrã de 1,56″ de tecnologia AMOLED com uma densidade de 326ppp.

Faz monitorização dos níveis de oxigénio no sangue graças ao sensor SpO2. Além disso, o sensor de batimentos cardíacos e da própria monitorização do sono são bastante eficazes. Oferece, adicionalmente, exercícios de respiração, monitorização de stress e do ciclo menstrual.

Para quem pratica desporto, é possível acompanhar 30 modalidades diferentes, sendo 6 delas detetadas automaticamente. Ou seja, basta começar a correr ou andar de bicicleta que a Mi Band trata da monitorização. Além destas duas modalidades, sendo que a corrida pode ser indoor ou outdoor, deteta ainda remo, caminhada e elíptica.

Pode ser utilizada em natação, uma vez que conta com resistência a água 5ATM.

A bateria carrega através de um carregador magnético, o que é uma vantagem, e terá entre 14 a 19 dias de autonomia. Há que referir que existe depois toda a interação com o smartphone, recebendo notificações, podendo fazer um controlo multimédia e muito mais.

A pulseira Xiaomi Mi Band 6 (versão chinesa) está disponível por apenas 24,47€, utilizando o código de desconto HekkaXiaomi0614.

Xiaomi Mi Band 6