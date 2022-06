Além dos novos computadores, a Huawei acaba de apresentar também um novo monitor. Recorde-se que a fabricante há muito que alargou o seu portefólio de produtos e hoje tem um verdadeiro ecossistema cujos produtos funcionam perfeitamente de forma integrada.

O MateView SE surge assim como uma nova proposta no segmento dos periféricos e destaca-se desde logo pelas suas características de proteção ocular e ampla gama de cores.

A Huawei anunciou hoje a chegada de um novo monitor que se destaca pela inclusão de proteção ocular e por uma ampla gama de cores. Huawei MateView SE tem 23,8 polegadas e obteve as certificações de baixa luz azul e sem cintilação da TÜV Rheinland, bem como a certificação SGS Low Visual Fatigue.

A resolução máxima é de ecrã 1920 x 1080 píxeis Full HD, suporta 90% da gama de cores P3 e cobre 100% da gama de cores sRGB. A gama de cores P3 é o padrão reconhecido da indústria cinematográfica e um dos atuais padrões de cor para dispositivos de reprodução de filmes digitais.

Adicionalmente, antes de sair da linha de produção, cada Huawei MateView SE será calibrado, para garantir uma precisão de cor de ∆ E < 2, que assegura cores mais autênticas a um nível profissional. O ecrã IPS de 23,8 polegadas, juntamente com a ampla gama de cores P3, não só satisfaz as necessidades profissionais e académicas dos utilizadores, como também oferece um desempenho profissional para os mais criativos, tais como designers gráficos e editores de vídeo. Este ecrã surge, também, com uma moldura estreita dos três lados, que oferece uma boa relação ecrã-corpo de 92%, para uma experiência verdadeiramente imersiva.

Novo Modo eBook com múltiplas certificações de conforto ocular

O Huawei MateView SE continua a explorar novas possibilidades para assegurar que o utilizador está confortável e é o primeiro na gama de monitores Huawei a introduzir o Modo eBook.

Este modo permite reduzir, moderadamente, a temperatura da cor, tornando o ecrã mais nítido para um efeito de leitura em papel, algo que pode reduzir os efeitos negativos de alguns tons nos olhos, deixando o leitor mais focado. Além disso, também alivia outros desconfortos oculares provenientes do excesso de tempo passado em frente ao ecrã, preservando a saúde dos consumidores.

Com o Modo eBook ligado, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência de visualização mais confortável, especialmente, aqueles que leem ou editam textos durante longas horas. Ao reduzir eficazmente as emissões nocivas de luz azul, bem como o desconforto ocular causado pela cintilação, este monitor proporciona uma proteção ocular bastante abrangente.

Graças ao excelente desempenho da gama de cores P3 e do Modo eBook, o Huawei MateView SE é, também, o primeiro monitor do mundo a obter a Certificação SGS de Baixa Fadiga Visual emitida pelo Instituto Nacional de Normalização da China e pela organização SGS.

Além disso, este equipamento suporta uma taxa de atualização de 75Hz. Em comparação com a taxa de 60Hz de outros monitores concorrentes, oferece um efeito visual mais suave. Está também equipado com a tecnologia AMD FreeSync™, que utiliza uma tecnologia de sincronização adaptativa para eliminar o congelamento do ecrã, ecrã desfocado e efeito screen-tearing com conteúdos altamente dinâmicos, para uma experiência de jogo mais fluída.

O design do Huawei MateView SE

O Huawei MateView SE dá continuidade à série herdando o design minimalista dos MateViews, mas marcando uma nova era da estética para monitores. As suas laterais têm um aspeto mais fino e leve, enquanto a superfície curva na parte traseira confere uma maior amplitude. Além disso, o design FullView do ecrã e a elevada relação ecrã-corpo também contribuem para uma experiência de maior qualidade e para um campo de visão mais amplo.

O suporte do Huawei MateView SE também proporciona múltiplos ajustes. A versão de suporte ajustável garante rotação vertical de 0 a 90 graus, o ajuste de altura, o ajuste do ângulo de inclinação e a montagem na parede VESA. A rotação vertical permite aos utilizadores ajustar livremente a orientação do ecrã, especialmente quando realizam tarefas de escritório como a leitura; a orientação vertical, por sua vez, permite exibir mais conteúdo para melhorar consideravelmente a eficiência do trabalho.

O ajuste de altura de 0mm a 110mm e o ângulo de inclinação de -5 a 18 graus permite aos utilizadores ajustar o monitor ao ângulo de visão que lhes for mais adequado, minimizando a pressão sobre os olhos e a coluna dos utilizadores. Além disso, incorpora também orifícios para montagem na parede VESA com um suporte individual para montagem na parede ou para ligação a múltiplos monitores, a fim de melhorar a experiência do utilizador.

Os botões dos monitores tradicionais são, frequentemente, colocados por baixo ou na parte de trás do monitor, tornando difícil o controlo e a ação de premir o botão correto sem o ver. Para dar resposta a esta questão, o Huawei MateView SE utiliza um botão de joystick de cinco vias com um menu OSD cuidadosamente concebido, permitindo aos utilizadores ajustar os parâmetros de forma rápida e fácil.

Este equipamento apresenta ainda um design de entradas de encaixe direto, suportando as entradas DisplayPort e HDMI mais comuns, o que aumenta a sua capacidade de transmissão de imagem. Graças à sua conceção de plug-in direto, os utilizadores podem simplesmente ligar-se para conectar ou desligar-se para mudar para outros dispositivos, a fim de otimizar a sua eficiência e produtividade.

Preço e disponibilidade

Ainda sem data definida, o Huawei MateView SE deverá chegar no próximo mês de agosto. O preço deverá ficar situado entre os 189€ e os 209€.

