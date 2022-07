Apple Watch Series 8 poderá ter sensor para medir a temperatura corporal

Não é uma inovação no segmento dos smartwatches. Contudo, a Apple sempre que coloca tecnologia no seu Apple Watch cria uma oportunidade para esse sensor ter utilidade e integrar um conjunto de informação recolhida e tratada para servir ao utilizador. Foi assim com o sensor cardíaco, com o sensor de quedas, com o sensor de oxigénio no sangue, entre outros. Agora a Series 8 poderá trazer um sensor para medir a temperatura corporal.

Basicamente este sensor poderá trazer mais informação no âmbito da saúde e bem-estar. A tecnologia deverá conseguir dizer se uma pessoa está com febre, por exemplo.

Apple Watch Series 8: Sensor de temperatura para detetar febre e fertilidade

Esta funcionalidade já havia sido referida para integrar o Apple Watch Series 7. Na razão por trás estaria a qualidade deste sensor para detetar a COVID-19 no utilizador. Contudo, a Apple não avançou.

Também já não é a primeira vez que surgem rumores que será agora na Series 8 que o relógio conseguirá medir a temperatura de pele. Contudo, quem voltou a falar no assunto foi o analista Apple, Mark Gurman, da Bloomberg.

Segundo Gurman, o relógio deverá ser capaz de alertar um aumento expressivo na temperatura, recomendando ao utilizador que utilize um termómetro próprio ou procure algum especialista.

O analistas que segue os rumores Apple diz que o sensor de temperatura corporal ainda precisa passar por testes internos e, se isso acontecer, a Apple espera incorporar o recurso no Watch Series 8. O próximo Apple Watch SE básico provavelmente não terá a novidade integrada.

Além desta função mais usual, que é perceber se a pessoas está febril, o sensor poderá ser igualmente importante para monitorizar fertilidade feminina. Isto porque a tecnologia deverá conseguir detetar as mudanças na temperatura corporal que podem ajudar a mulher a determinar quando é provável que possa engravidar.

Contudo, Gurman não confirma que estes recurso possa estar relacionado com a aplicação de Seguimento do ciclo (menstrual).

O que trará mais o novo Apple Watch?

Além do sensor de temperatura corporal, Gurman diz que quaisquer outras alterações no hardware do Apple Watch “provavelmente serão pequenas” e também sugere a possibilidade de um ecrã melhorado nos modelos mais sofisticados.

O analista da Bloomberg previu na passada semana que o processador Series 8 terá o mesmo nível de desempenho das gerações anteriores, e melhorias substanciais devem ficar para 2023. Apesar disso, o novo modelo dos AirPods Pro 2, que supostamente também terá uma funcionalidade de monitorização física, provavelmente não chegará com deteção de temperatura ou frequência cardíaca, como já algumas vezes foi veiculado.