COVID-19: Utilizadores com Apple Watch podem monitorizar corpo

A COVID-19 é atualmente uma ameaça ao ser humano. Por agora não há qualquer tipo de solução, mas as pessoas podem prevenir-se ficando em casa. Aos utilizadores com Apple Watch chegou agora uma interessante funcionalidade através da já popular app Cardiogam.

Saiba como podem usar esta app para monitorizar sintomas do corpo relacionados com a COVID-19.

A app Cardiogam foi desenvolvida em colaboração com investigadores da Universidade da Califórnia, mais concretamente com o Departamento de Estudos de Saúde do coração, unidade que ajuda na erradicação das doenças cardíacas.

Esta app tem uma excelente integração com watchOS e HealthKit e os dados recolhidos podem mesmo ser usados em estudos científicos. Agora, os responsáveis pelo Cardiogram disponibilizaram uma nova funcionalidade que pretende ajudar a monitorizar o corpo, tendo em conta a pandemia de coronavírus.

Com a app Cardiogram pode:

Ver como o seu coração reage durante trabalho intenso.

Ver como o seu ritmo cardíaco média em repouso, a saúde do seu coração, comparação com dados de utilizadores corredores e ciclista… entre outras atividades.

Partilhar os mapas produzidos por email, Twitter ou Facebook

Ver a sua média de batimentos cardíacos por dia

…outras novidades de saúde

App Cardiogram pode ajudar a avaliar sintomas da COVID-19

A frequência cardíaca em repouso, em especial durante o sono, pode sofrer alterações quando o corpo está a lidar com a doença COVID-19. Com a nova funcionalidade, os utilizadores têm a possibilidade de monitorizar sintomas da doença.

A nova funcionalidade do cardiograma pode ajudar os utilizadores a identificar comportamentos do corpo, que são sintomas da gripe ou de outras doenças, como a COVID-19.

Johnson Hsieh, co-fundador da app Cardiogram

Quando está doente, as células do sistema imunológico libertam pequenas proteínas designadas de histaminas. Estas causam inflamação e expansão dos vasos sanguíneos. Esse processo envia sinais ao cérebro para aumentar a frequência cardíaca e a quantidade de sangue enviada para as regiões inflamadas.

O aumento da frequência cardíaca, devido a infeções ou febre é mais notável durante o sono. Nesse sentido, o utilizador pode com estas variáveis ter uma noção se o seu corpo está a responder a algum tipo das doenças como a COVID-19.

Os responsáveis pela app referem que não pretendem substituir os testes usados para a COVID-19. No entanto, podem ter uma ferramenta para avaliar eventuais alterações.

Esta app está também disponivel para Wear OS, Fitbit, Garmin e Android Wear.

Leia também…