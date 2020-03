The Last of Us, qualquer dia numa TV perto de si

Eis uma boa notícia, ou pelo menos, uma notícia com um tremendo potencial. The Last of Us vai ter uma série de televisão, com o selo da HBO.

Venham conhecer mais pormenores.

Aclamado por jogadores e por críticos (incluindo o Pplware) como um dos melhores jogos de sempre, The Last of Us recebeu esta semana, novidades extremamente empolgantes.

Pelo que foi revelado pela Sony, Joel e Ellie irão em breve encontrar-se connosco nos ecrãs de televisão, isto, pois vai ser filmada uma série televisiva baseada no jogo e na história dos dois heróis mais humanos que já passaram por um videojogo.

É uma excelente notícia, em particular para todos os que, tal como eu, têm o jogo da Naughty Dog no TOP dos melhores jogos de sempre. Contudo, a exigência é grande… aliás, gigante e devo dizer que, logo desde o primeiro momento em que a série foi anunciada, as (minhas) expectativas são muitas e exigentes.

Um jogo como The Last of Us merece uma série (diria até que mereceria um filme) com a toda a emoção que o jogo conseguir passar para os jogadores, não esquecendo as partes de ação, de dúvidas, de ternura,…

Não posso deixar de referir novamente o extraordinário trabalho dos atores que deram voz aos personagens: Marcantonio del Carlo, Joana Ribeiro, Pedro Laginha e Maria João Bastos.

Segundo o comunicado da Sony, a série contará com a colaboração da Sony Pictures Television e será da responsabilidade de Craig Mazin, criador da série Chernobyl, e de Neil Druckmann, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us.

A título de curiosidade, Chernobyl é uma série sobre o evento que todos conhecemos que ocorreu nessa localidade ucraniana e que, conseguiu transpor de uma forma extraordinariamente realista e credível, os factos em redor do acidente nuclear e participação governamental.

Serão os próprios Neil Druckmann e Craig Mazin os escritores e os produtores executivos da série, cuja produção contará com a colaboração de Carolynn Strauss (vencedora de vários prémios Emmy) e de Evan Wells (Presidente da Naughty Dog).

A história desta série, que será baseada na história que conhecemos de The Last of Us, terá lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Joel, um dos poucos sobreviventes da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora da zona de quarentena. Desde cedo nos envolvemos com os dois numa aventura brutal e de cortar a respiração, mas extremamente emotiva, uma vez que os dois personagens acabam por criar uma ligação parental entre eles, e a Naughty Dog no jogo conseguiu transmitir isso na perfeição aos jogadores.

“Esta é uma oportunidade incrível para nós, a de trabalhar com Craig, Neil, Carolynn e as equipas da Sony, da Naughty Dog e da PlayStation, para dar vida ao mundo virtual deste aclamado jogo”, diz Casey Bloys. Por outro lado, Craig Mazin, destaca o trabalho e a trajetória de Neil Druckmann: “O Neil, é sem dúvida alguma, um dos melhores contadores de histórias no mundo dos videojogos e The Last of Us é a sua obra-prima. Ter a oportunidade de adaptar esta autêntica obra de arte tem sido um sonho meu que dura há anos, e sinto-me um previlegiado por poder colaborar com o Neil”.

O principal responsável de The Last of Us, Neil Druckmann, não quis deixar de destacar a oportunidade que é poder trabalhar com uma entidade como a HBO: “Deste o primeiro momento em que me sentei a falar com o Craig que fiquei impressionado com a sua ligação ao The Last of Us e a sua narrativa. Com Chernobyl, Craig e a HBO criaram uma obra-prima tensa, angustiante e emocional. Não podia pensar em melhores parceiros para levarem a história de The Last of Us à televisão. Estou muito contente por poder colaborar com eles”.

Serei certamente, um dos que estará na fila da frente para assistir à série. E vocês?

Movidos por esta excelente noticia tentamos obter, junto de quem de direito, mais algumas informações sobre elenco, número de episódios, ou mesmo se já começou a ser filmada, mas não conseguimos ainda obter mais informações. Vamos, no entanto, estar atentos a esta série que nos está a criar fortes expectativas.

Entretanto, The Last of Us Part II já se prepara para a sua chegada em exclusivo à Playstation 4 no próximo dia 29 de Maio. Esta aventura dramática e emotiva já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na Playstation Store.