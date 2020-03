Nokia 8.3 5G quer ser único gadget de que vai precisar

A Nokia colocou no mercado 3 novos equipamentos. Assim, a empresa apresenta o Nokia 5310, o Nokia 1.3, o Nokia 5.3 e o Nokia 8.3 5G. Este último vem equipado com tecnologia que o vai surpreender. A HMD Global está de facto a entrar na guerra do 5G com toda a força.

A informação dada a conhecer traz uma frase interessante. A empresa refere que o Nokia 8.3 5G é o primeiro smartphone Nokia 5G verdadeiramente global e à prova de futuro. Mas o que quer isso dizer?

Nokia 8.3 5G quer ser o rei do 5G?

Conforme podemos perceber, o Nokia 8.3 5G foi projetado para oferecer suporte a várias instalações de rede 5G, com execução para combinações 5G autónomas e não autónomas, que os operadores estão a implementar em todo o mundo.

Assim, sendo este o primeiro smartphone a usar a solução Qualcomm 5G RF Front End, como parte da sua plataforma modular Qualcomm®, o Nokia 8.3 5G condensa mais de 40 componentes RF diferentes num único módulo, tornando-o não apenas num dispositivo global, mas também num smartphone preparado para o futuro, pronto para o próximo passo no 5G.

O Nokia 8.3 5G também apresenta uma poderosa câmara quad PureView com lentes ZEISS, que permitem captar tudo sem limites. Como tal, ao estrear o sistema ZEISS Cinema para captação e edição e ao trazer uma extraordinária gravação de vídeo com pouca luz através de áudio OZO, o Nokia 8.3 5G torna-se num smartphone muito interessante para quem pretende criar conteúdos para variados fins.

O Nokia 8.3 5G promete conectividade rápida e segura para streaming e jogos onde quer que sejam solicitados. Assim, e falando do seu aspeto, este equipamento, inspirado nas raízes finlandesas, está disponível na cor Polar Night – como céu ártico.

O que a HMD Global colocou no coração deste Nokia?

Dependendo do orçamento do utilizador, o telefone vem com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ambas as configurações terão um slot microSD que também suporta cartões de até 400 GB. No centro das atenções está o ecrã PureDisplay de 6,81 polegadas – um termo de marketing que promete maior contraste e clareza, além de suporte para HDR10 – com uma proporção de 20:9 e um entalhe no canto superior esquerdo.

Assim, tanto quanto foi dado a conhecer, não é um ecrã de alta taxa de atualização como a linha Samsung Galaxy S20 ou o recém-anunciado Find X2 Pro da Oppo. O dispositivo também possui o design de queixo agora padrão da HMD, que inclui um pequeno, mas notável, logótipo da Nokia.

A HMD, como a linha Pixel, orgulha-se de oferecer uma experiência Android limpa. Como os dispositivos antigos da marca Nokia, não haverá aqueles packs de apps cheias de bloatware irritante. Além disso, como de costume, a HMD também prometeu pelo menos dois anos de atualizações do Android. Portanto, definitivamente este equipamento irá receber o Android 11, que agora está disponível como uma versão de developer.

A empresa promete ainda três anos de atualizações mensais de segurança. O telefone também possui um botão dedicado do Google Assistant, um botão ligar / desligar montado na lateral com sensor de impressão digital integrado e desbloqueio biométrico da face.

E as câmaras?

Conforme já foi ligeiramente referido em cima, a fabricante de smartphones também está interessada em divulgar o sistema de câmaras do Nokia 8.3 5G. Visualmente, este conjunto é mais discreto que o do que o Nokia 9 PureView que era semelhante a insetos, com sete buracos enormes gravados na parte traseira.

O 8.3 5G possui uma pequena saliência circular que contém uma câmara primária de 64 megapixels com ótica Zeiss, uma lente macro de 2 megapixels e uma câmara com sensor de profundidade de 2 megapixels. Além disso, é oferecido uma câmara ultra largura de 12 megapixels que usa pixels maiores – super pixels de 2,8 μm, para ser mais preciso – que pode captar vídeo 4K em condições de pouca luz.

A app da câmara terá um modo Action Cam especial que combina imagens de 60 frames por segundo com “estabilização de imagem do tipo gimbal”. A HMD refere que vai trazer algo chamado Zeiss Cinematic Capture. Segundo a marca, este software permite gravar e editar num formato 21: 9 no estilo Hollywood com “verdadeiro estilo de cor cinematográfica”.

Também será possível gravar tudo no formato Log, se preferir corrigir tudo em cores no seu editor de imagem do seu computador.

Preço e disponibilidade

Conforme iremos perceber, é neste capítulo que a empresa lança o seu trunfo. O Nokia 8.3 5G está disponível a partir do verão de 2020 e chega na cor Polar Night, como também já foi abordado. O preço recomendado é de 599 euros para a versão 6GB / 64GB RAM / ROM e 649 euros para opções de armazenamento de 8GB / 128GB.