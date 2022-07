‘Super-Terra’ poderá acolher vida alienígena há 84 mil milhões de anos, diz estudo

Há milhões de estrelas, algumas delas com planetas que orbitam numa zona "habitável". Há uma imensidão de universo que desconhecemos, que poderá ser mais rico num conceito de vida diferente daquele que conhecemos na Terra. De acordo com um novo estudo, uma classe especial de planetas poderia potencialmente hospedar vida durante dezenas de milhares de milhões de anos. São as Super-Terras, planetas rochosos mais maciços que o nosso planeta, mas menores que os gigantes de gelo como Neptuno.

Estes planetas são abundantes em sistemas estelares através da Via Láctea; de facto, o nosso próprio sistema solar pode ser de certa forma um pouco mais antigo por não ter este tipo de mundo.

Se a água é condição importante para a vida, então poderemos não estar sós

Um grupo de cientistas liderados por Marit Mol Lous, uma investigadora de exoplanetas na Universidade de Zurique, apresentaram novas provas de que os planetas chamados "super-terras frias", que orbitam as suas estrelas a mais do dobro da distância entre a Terra e o Sol, "podem manter condições de superfície temperadas" até oito mil milhões de anos, um período de tempo que "sugere que o conceito de habitabilidade planetária deve ser revisitado e tornado mais inclusivo", de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na Nature Astronomy.

Os investigadores descobriram que algumas Super-Terras, expulsas dos seus sistemas estelares domésticos por perturbações gravitacionais, ou outros mecanismos, poderiam potencialmente manter habitats de água líquida durante 84 mil milhões de anos, porque estes mundos "desordeiros" não seriam afetados pela morte de qualquer estrela hospedeira.

O novo estudo é construído a partir de modelos teóricos destes mundos tentadores, em vez de observações reais, porque é um desafio avistar estas super-terras frias com telescópios atuais. A maioria dos exoplanetas são detetados quando passam em frente da sua estrela relativamente à nossa perspetiva sobre a Terra, causando um ligeiro mergulho na luz estelar.

Como resultado, todos os planetas Super-Terra conhecidos têm órbitas relativamente curtas que produzem frequentes mergulhos de brilho, tornando-os mais simples para os telescópios localizarem.

No entanto, há anos que os cientistas suspeitam que as Super-Terra em órbitas mais distantes poderão ser alvos convincentes na busca de vida extraterrestre.

Planetas com atmosfera que prenderam a água e podem ter vida alienígena

Os modelos sugerem que estes planetas poderiam reter as suas atmosferas primordiais, que são dominadas pelo hidrogénio e pelo gás hélio, durante milhares de milhões de anos. Estas atmosferas são distintas das que rodeiam alguns planetas rochosos no nosso próprio sistema solar, incluindo a Terra, que desenvolveu atmosferas com compostos mais complicados, tais como oxigénio, dióxido de carbono, e gases de azoto.

A hipótese de que poderia haver água líquida num planeta que tem uma atmosfera primordial já existe há mais de 20 anos e desde então mais estudos têm trabalhado nesta ideia. Queríamos investigar mais aprofundadamente o aspeto evolutivo, por outras palavras, calculámos quanto tempo a água líquida poderia estar presente e o que seria necessário para que um planeta tivesse a maior duração possível de água líquida.

Disse o investigador Mol Lous.

A água líquida é o ingrediente mágico da vida tal como a conhecemos na Terra, e é por isso que os cientistas dão-lhe prioridade na procura de extraterrestres noutras partes do universo.

Para mergulhar na "habitabilidade potencialmente exótica" de Super-Terra fria com atmosferas primordiais, nas palavras do estudo, Mol Lous e os seus colegas fizeram mais de 1.000 simulações de planetas com diferentes massas, atmosferas e distâncias orbitais.

Poderá haver mesmo planetas com melhores condições para a vida do que a Terra?

A equipa descobriu que planetas entre uma a dez vezes a massa da Terra, com atmosferas 100 a 1.000 vezes mais espessas do que os céus da Terra, podem ocupar um ponto doce hospitaleiro. Espera-se que os mundos que orbitam demasiado perto das suas estrelas percam as suas atmosferas primordiais sob o duro brilho estelar, mas os planetas que se encontram a distâncias para além da órbita de Marte podem ficar agarrados a este envelope hidrogénio-hélio.

A esta distância potencialmente segura, estas atmosferas poderiam atuar como gases com efeito de estufa ao absorverem radiação infravermelha, fornecendo uma fonte de calor que poderia alimentar a vida nos oceanos de água líquida.

Esta classe de planetas poderia proporcionar condições habitáveis durante cinco a oito mil milhões de anos, mas acabaria por se tornar inóspita assim que as suas estrelas começassem a expandir-se durante as suas fases de morte, relata o estudo.

Numa reviravolta espantosa, os investigadores descobriram que planetas desordeiros dez vezes mais maciços que a Terra, com atmosferas que são cerca de um por cento da massa da Terra, poderiam ser habitáveis durante uns espantosos 84 mil milhões de anos, de acordo com os modelos.

O estudo sugere que estes mundos sem limites seriam provavelmente demasiado quentes para a vida neste ponto da vida do universo de 13,8 mil milhões de anos, mas poderiam tornar-se hospitaleiros ao longo dos próximos milhares de milhões de anos.

Poderá existir vida muito mais resiliente do que a da Terra

Qualquer alienígena nestes mundos teria de lutar com condições muito diferentes em comparação com a Terra, incluindo enormes pressões superficiais e uma falta de luz solar direta como resultado de atmosferas espessas. Contudo, a equipa observa que formas de vida extremas na Terra podem lidar com pressões elevadas em trincheiras oceânicas profundas, enquanto alguns organismos dependem de fontes de energia química em vez de retirarem combustível do Sol.

As implicações do estudo são empolgantes, mas Mol Lous e os seus colegas alertaram que serão necessárias mais investigações e, esperançosamente, observações diretas para dar sustentabilidade a estas descobertas iniciais.

Para isso, a equipa enfatizou que estes exoplanetas especiais podem ser detetáveis ​​pelos observatórios da próxima geração, como o recém-lançado Telescópio Espacial James Webb ou o próximo Telescópio Espacial Romano Nancy Grace da NASA.

