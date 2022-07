Ucrânia: Imagens de satélite que mostram cenário de destruição

Há novas imagens de satélite da guerra! Apesar de estarem disponíveis vários canais de comunicações e de nos chegarem várias imagens do rasto de destruição na Ucrânia, só quem a está a viver no terreno terá uma noção mais clara do cenário de destruição.

Recentemente a empresa privada Maxar Technologies partilhou um conjunto de imagens de satélite que mostram cenário de destruição da Ilha das Serpentes.

Imagens de satélite mostram destruição da Ilha das Serpentes

Novas imagens de satélite fornecidas pela Maxar Technologies mostram o rasto de destruição da Ilha das Serpentes. Esta pequena ilha, encontra-se situada a menos de 50 quilómetros da costa ucraniana.

Nas imagens de satélite agora partilhadas, é possível ver o fumo de veículos e estruturas em chamas em vários locais na parte norte da ilha.

Foi um dos primeiros locais no Mar Negro a ser atacado e conquistado pelas forças russas no início da invasão da Ucrânia. Um ponto vital para o controlo do Mar Negro por parte de Moscovo. No entanto, a Rússia anunciou esta quinta-feira que vai abandonar a ilha, depois de repetidos ataques por parte dos ucranianos.

As forças ucranianas alegam terem expulsado as tropas russas da ilha da Serpente, ponto estratégico do Mar Negro na costa sul, perto da cidade de Odessa.

O porta-voz do ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, descreveu a retirada como um sinal de "boa vontade" para facilitar as exportações de cereais da Ucrânia.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma “ofensiva militar” na Ucrânia que foi condenada pela generalidade da comunidade internacional.

A maioria dos países ocidentais respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.